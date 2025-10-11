Cita a corazón abierto con la Patrona en el Hospital de la Candelaria

El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria acogió este sábado la parada más entrañable de cuantas sucedieron desde las 7:00 horas, cuando partió la peregrinación de la Patrona de Canarias.

En las inmediaciones del recinto sanitario se produjo el cambio desde la urna de Grúas Cuchi, en la que se había desarrollado hasta ese momento el traslado, a un trono que portaría a la imagen hasta la plaza de España. Se produjo ahí un contratiempo: se partió la dirección del trono y desde la empresa de grúas tuvieron que movilizar de urgencia a un soldador para solventar el problema.

Empleados sanitarios

Antes del encuentro con los enfermos, hubo dos momentos musicales cargados de emoción: el primero, protagonizado por Asunción, trabajadora del Servicio de Cocina de la Residencia de la Candelaria, y el segundo, por otra mujer de nombre Elena, que terminó gritando “¡guapa, guapa y guapa!” a la Virgen. Se encontraban allí empleados sanitarios como José, Mari Carmen, Pablo, José María López —que lleva más de 30 años en La Candelaria— o Juan Díaz, otro histórico del lugar.

Después de 40 minutos, que se hicieron eternos para finalizar el traslado de la Virgen desde la urna al trono, se procedió a la entrada al recinto hospitalario. Tomaron la palabra el gerente, Óscar Díez; el jefe de sección de Neurología, Miguel Ángel Hernández, y un hospitalizado. Una pareja ataviada con ropa típica participó portando un ramo en nombre de todas las personas ingresadas.

Atrio de La Candelaria

Una de las escenas destacadas de la jornada tuvo lugar en el atrio del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que se vio desbordado de sillas de ruedas. Incluso había alguna camilla. Se habilitó también una pantalla junto a la parada de taxis.

Tras unos momentos de gran emoción, ya sobre las 16:45, y con una hora y cuarto de retraso sobre la escaleta de la peregrinación, se puso en marcha la expedición rumbo al populoso barrio de García Escámez, para seguir después hcia Los Gladiolos, donde está previsto que dé arranque la procesión de carácter más solemne hasta la plaza de La Candelaria.