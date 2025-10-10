Treinta años como emblema natural y cultural de Icod

Treinta años contemplando el paso del tiempo, treinta años de raíces que se entrelazan con la historia de Icod de los Vinos. Testigo silencioso de generaciones que han ido dejando su huella entre senderos, antiguos muros y barrancos que susurran la vida de antaño. El Parque del Drago cumple tres décadas y lo celebra con una programación especial que combina actos culturales, musicales y homenajes a quienes han trabajado por la conservación del árbol más emblemático del municipio y de Canarias.

La celebración de los actos conmemorativos por la efeméride, organizada por la empresa pública Icodtesa, bajo la dirección del concejal Gerardo Rizo, comenzará hoy, viernes 10 de octubre, con el estreno de ‘RAÍZ’, una experiencia sensorial y artística que contará con la dirección de Lucas Balboa, la producción de JuanjoDex, los audiovisuales de Carlos “Calato” y la participación de distintos artistas y colectivos icodenses como Fabiola Socas, Eduardo Rojo, Gustavo Campos, Tairuma Méndez, Ulises Díaz, Antonio Conejo, Mar Gutiérrez, Balet Le Move y Guanches de la Candelaria. Este montaje, acompañado de sonido, iluminación y efectos especiales, a cargo de Espectáculos Tenerife SL., convierte al Drago en protagonista de un espectáculo único que une arte y naturaleza.

Para mañana, sábado 11 de octubre, continuará la celebración con un homenaje musical a Los Chincanayros, uno de los grupos folclóricos más emblemáticos de Canarias, tan vinculados al Drago en su etapa artística. La actuación correrá a cargo de Fabiola Socas y del compositor y pianista Eduardo Rojo, acompañados por Metamorphosis Big Band, fusionando tradición y modernidad en un reconocimiento a la historia musical de la isla. Esa misma mañana tendrá lugar el acto institucional en la Casa de los Cáceres, donde se rendirá homenaje a los miembros del Comité Técnico por su labor constante en la conservación del Drago y su entorno.

Una visita única

Visitar hoy el Parque del Drago es adentrarse en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias. En su interior se alza el majestuoso Drago de Icod, un ejemplar único de Dracaena draco con más de 800 años de historia, símbolo de la localidad y declarado Monumento Nacional en 1917.

Sin embargo, la supervivencia del drago no ha sido sencilla. Durante gran parte del siglo XX, su entorno sufrió importantes alteraciones que pusieron en riesgo su conservación. En 1924, el solar a su alrededor se convirtió en un basurero y, en las décadas siguientes, los actos vandálicos fueron frecuentes, culminando en un pequeño incendio en 1983 que alertó a las autoridades sobre la necesidad de protegerlo.

Tras este incidente, el biólogo Juan Alberto Rodríguez recomendó la intervención de un técnico especializado, lo que llevó a la llegada del estadounidense Kenneth Allen, cuyo análisis supuso un punto de inflexión. Allen determinó la necesidad de eliminar la carretera que pasaba a escasos centímetros del árbol, mejorar el entorno del drago y estudiar la instalación de estructuras de soporte en su interior para preservar su integridad. Con el apoyo del entonces presidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, se desvió la carretera y se inició la creación de un espacio protegido alrededor del Drago. Después de un concurso de anteproyectos, el trabajo del estudio Pastrana, Artengo y Menis fue elegido para desarrollar el proyecto técnico, comenzando la construcción del Parque en 1995.

Hoy, el Parque del Drago se extiende a lo largo de tres hectáreas, ofreciendo un recorrido por la biodiversidad a través de senderos, señalización botánica, acequias tradicionales, antiguos muros de cultivo y restos históricos como el Callejón del Molino. El barranco Caforiño, que atraviesa el parque, refuerza la conexión con el paisaje original y convierte al Parque en un lugar de paseo, contemplación y aprendizaje. Además, se ha consolidado como modelo de turismo sostenible, promoviendo la educación ambiental y, desde 2025, es sede del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC).

Con el 30 aniversario, Icod de los Vinos celebra un espacio natural único, tres décadas de conservación, cultura y compromiso ciudadano, reforzando al Parque del Drago como uno de los grandes referentes turísticos y patrimoniales de Canarias. El Drago sigue siendo un referente para los visitantes y un icono indiscutible de Canarias. Su majestuosa presencia atrae a miles de personas cada año, que acuden no solo a contemplar su imponente silueta, sino también a sumergirse en la historia y la cultura que envuelven al árbol.

Más allá de su valor botánico, el drago se ha convertido en un símbolo de identidad regional, evocando la riqueza natural y patrimonial de Tenerife y recordando a todos la importancia de proteger y conservar los tesoros que hacen únicas a las Islas Canarias.