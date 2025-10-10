Mukesh Daswani afronta 12 años de prisión por estafar 2,5 millones

Mukesh Daswani, el inversor que desde Santa Cruz de Tenerife estafó presuntamente más de dos millones y medio de euros a algo más de un centenar de tinerfeños que confiaron en él ante las promesas de obtener cuantiosos beneficios en inversiones en Bolsa, se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial.

La Fiscalía pide para él 12 años de prisión por el delito de estafa agravada así como devolver las cantidades estafadas que, hasta el momento, se han cuantificado en algo más de 2,5 millones de euros. Pero Daswani no estará solo ante el estrado de los magistrados que le juzgarán. Le acompañará en el banquillo su pareja sentimental quien también está acusada de estafa a título lucrativo, y su segundo de abordo en la sociedad mercantil, para quien el Ministerio Público interesa que se le condene a nueve años de cárcel. Además, la Fiscalía ha instado a que se abra una pieza separada para que mediante un procedimiento civil se reclame a los acusados, en el caso de que resulten condenados, las cuantías que defraudaron a las víctimas.

En el escrito de acusación de la Fiscalía figuran 120 personas que presentaron una demanda conjunta contra los responsables de esta trama que habrían montado un tinglado financiero con el clásico esquema tipo Ponzi.

Fraude

El escándalo por el fraude se descubrió a finales de julio del 2022. Para llevar a cabo la estafa, los acusados utilizaron la firma Tradex, con sede en la calle del Castillo de la capital tinerfeña. Bajo una apariencia profesional, captaban dinero ofreciendo rentabilidades de hasta el 50% del capital invertido en apenas dos meses, además de otros productos financieros con los que en los primeros momentos garantizaban la devolución del dinero.

Una vez ganada la confianza de los clientes, estos formalizaban contratos de préstamo o realizaban transferencias bancarias, confiando en la legalidad del negocio. Uno de los procesados remitía supuestos reportes de beneficios que, en apariencia, confirmaban las ganancias prometidas.

Durante los primeros meses, Mukesh Daswani cumplía con las altas rentabilidades anunciadas, lo que generó confianza entre los primeros inversores, que optaban por reinvertir las ganancias, además de atraer a nuevos clientes.

El segundo encausado, al tanto del funcionamiento del sistema, comenzó a colaborar en la captación de inversores, alquilando oficinas y promocionando el negocio en redes sociales. Ambos crearon una sociedad mercantil para aparentar solvencia y reforzar la credibilidad de la operación.

Con el aumento de clientes y capital, los acusados habrían incorporado las inversiones a su propio patrimonio, salvo cuando algún cliente solicitaba la devolución del dinero o los intereses.

Según la Fiscalía, el sistema se volvió insostenible, ya que dependía de la entrada constante de nuevos inversores para pagar a los anteriores, un esquema que terminó colapsando y cayendo como un castillo de naipes. Los impagos se multiplicaron y el supuesto entramado financiero quedó al descubierto. Ante el inminente colapso, los acusados realizaron maniobras para ocultar sus bienes, vendiéndolos a terceros y abriendo cuentas en Emiratos Árabes, Lituania y Reino Unido. Parte de los fondos los convirtieron en criptomonedas a través de una plataforma con sede en las Islas Seychelles.

Daswani huyó a Emiratos Árabes Unidos y desde el Juzgado de Instrucción número tres de Santa Cruz de Tenerife, que instruyó la causa, se ordenó su extradición tras ser detenido en octubre de 2022.

La pareja de Daswani disfrutó de un alto nivel de vida con viajes, regalos, transferencias bancarias e ingresos a través de Bizum. La Fiscalía, que señala que no le consta que ella conociera el origen ilícito del dinero, le reclama no obstante que devuelva los 327.500 euros que recibió mientras Daswani mantuvo en pie la estafa.