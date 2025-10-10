Juan Manuel Martínez Corral, exrector de la Basílica de Candelaria: "Hay un turismo religioso que sabe dónde está y lo que significa la Virgen de Candelaria"

La Basílica de Candelaria ha sufrido varios cambios estos días. El primero y más importante es la salida temporal de la Virgen de Candelaria, que visita Santa Cruz siete años después y deja huérfana la villa religiosa más importante de Canarias. El segundo tiene que ver con su rector, que tras llegar en 2022 a la villa mariana, termina su periodo en la misma en unas fechas de absoluto movimiento.

El padre Juan Manuel Martínez Corral, dominico granadino y hasta ahora prior de la comunidad de los Padres Dominicos y rector de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, se despide de Tenerife tras casi tres años al frente del santuario. Llegó desde Sevilla, donde continúa asignado, y asegura que su paso por la isla ha sido “una etapa de crecimiento espiritual y humano”.

“Solo puedo sentir agradecimiento —afirma—. Agradecimiento al Señor, a nuestra Madre de Candelaria y a esta tierra, que considero maravillosa. Me he sentido muy acogido, tanto por la comunidad como por la gente de Tenerife. Estos años me han ayudado a crecer y también a conocer mis propias limitaciones”.

Juan Manuel Martínez Corral observa la imagen de la Virgen de Candelaria / María Pisaca

“Candela de esperanza” para tiempos difíciles

Este 11 de octubre la Virgen de Candelaria comienza su camino hacia Santa Cruz después de siete años sin visitar la capital de Tenerife. En relación con la visita de la patrona de Canarias, el prior considera que el lema elegido, “María, candela de esperanza”, refleja perfectamente el momento que vive la sociedad.

“En un mundo lleno de oscuridad, de conflictos y desánimo, María sigue siendo esa luz que nos recuerda que no estamos solos. Viene a visitarnos, a estar con nosotros, y eso es lo que debemos celebrar. Igual que cuando invitas a alguien querido a tu casa y preparas todo con cariño, así debemos recibir a la Virgen: con el corazón abierto”.

Una devoción que no descansa

Martínez Corral destaca que la devoción a la Virgen de Candelaria es constante durante todo el año, más allá de las grandes fiestas de febrero y agosto.

“Todos los días hay peregrinos y visitantes de todas las islas, incluso turistas que se acercan a rezar o simplemente a conocer el templo. Lo más bonito es que muchos se detienen, comparten sus historias, algunos cuentan milagros o experiencias personales relacionadas con la Virgen”, explica.

El rector recuerda que la Basílica recibe visitantes de todas partes del mundo, pero subraya que incluso entre los turistas hay quienes llegan movidos por la fe: “Hay gente que viene solo por interés cultural, atraída por los murales de José de Aguiar o por la historia del santuario, pero también hay turismo religioso que sabe dónde está y lo que significa la Virgen de Candelaria. Muchos preguntan, se interesan por la tradición y por cómo nació esta devoción tan arraigada en Canarias”.

Juan Manuel Martínez Corral, exrector de la Basílica de Candelaria / María Pisaca

El reto de custodiar la “Santa Casa”

Durante su etapa en Candelaria, el dominico reconoce que uno de sus mayores desafíos ha sido ayudar a los fieles a descubrir el sentido profundo de la figura de María, más allá de los símbolos y ornamentos.

“María fue una mujer sencilla del pueblo, una creyente que respondió con fe a un proyecto de Dios que no comprendía del todo. Cuando uno se acerca a ella desde esa humanidad, desde sus miedos y su fortaleza, se vuelve más cercana. Es la madre que sufre, que protege, que acompaña. Ese es el mensaje que he intentado transmitir”.

Para él, el peligro está en quedarse solo con lo externo: “Las coronas, los mantos, las procesiones son parte de nuestra tradición, pero no podemos olvidar la fe que sostiene todo eso. María no es solo una imagen, es una historia viva de confianza y entrega”.

El deseo de futuro

Antes de marcharse, Martínez Corral confía en que la fe en Candelaria siga creciendo y que cada persona descubra en María una guía para su propia vida.

“Me gustaría que la gente vea en ella una madre, una maestra en la fe, no solo una figura del pasado. Todos, creyentes o no, nos hacemos preguntas profundas —sobre el dolor, la familia, el sentido de la vida— y desde ahí, María puede ayudarnos a encontrar horizonte”.