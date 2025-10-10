Guía para no perderse ningún paso de la Virgen de Candelaria en su visita a Santa Cruz de Tenerife

A las siete de la mañana, mientras el amanecer no terminado de despertar el día, la Virgen de Candelaria partirá de su santuario, la Basílica que lleva su nombre, para recorrer lo que se conoce como carretera vieja hasta llegar a la capital de la Isla.

En su traslado pasará por hasta cuatro municipios: la propia Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Todo ello se espera con el acompañamiento y recepción de miles de files y devotos a la 'Morenita'.

El destino de este viaje, que se enmarrca dentro de la alternacia de salidas de la Virgen entre la capital y La Laguna iniciado en 2002, será la Parroquia de La Concepción, donde se espera su llegada a las 22:00 horas.

Consulta aquí el recorrido que hará la Virgen de Candelaria

Paradas y horarios

El trayecto tanto de ida como de vuelta será prácticamente idéntico, salvo en lo que se refiere a las paradas previstas en la propia capital con actos específicos de reunión con los fieles. De esta manera, atendiendo al recorrido hacia Santa Cruz, las paradas serán las siguientes y las horas aproximadas:

Barranco Hondo

En este punto se realizará la despedida del municipio de Candelaria, de 09:40 a 09:55 horas.

Radazul Alto-El Chorrillo

Punto de encuentro para la acogida en el municipio de El Rosario entre las 10:50 y las 11:05 horas.

El Humilladero

Momento para la acogida en el municipio de Santa Cruz de Tenerife de 11:40 a 11:55 horas.

Taco

Acogida del municipio de La Laguna, entre las 13:30 a 13:45 horas.

Una de las paradas obligatorias para la celebración con los enfermos que se desarrollará de 14:30 horas a 15:30 horas.

García Escámez

Acogida del Arciprestazgo de Ofra entre las 16:30 y 16:45 horas

Los Gladiolos

En esta parada se realizará un acto de encuentros con los migrantes y comenzará la procesión por las calles de la ciudad. Comenzará a las 17:15 horas.

Acto de bienvenida oficial a Santa Cruz de Tenerife con la celebración de la palabra y saludo de las autoridades entre las 20:45 horas y las 21:30 horas.

Cambios en el tráfico

El recorrido de la imagen mariana, acompañada por miles de fieles y peregrinos, partirá desde la carretera general del Sur (TF-28), en El Humilladero, y avanzará hacia el centro de la capital hasta la iglesia de La Concepción, donde culminará la jornada con un acto religioso. Todo ello conllevará cambios en el tráfico r

Itinerario y calles afectadas

El itinerario se iniciará en la TF-28, a la altura de El Tablero, y continuará por la carretera del Rosario, las calles Alcalde García Ramos y Ganivet, y las avenidas Benito Pérez Armas, Madrid, Bélgica y de La Asunción.

La procesión avanzará luego por Ramón y Cajal, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y Francisco La Roche, donde tendrá lugar un acto institucional de bienvenida.

Posteriormente, la Virgen regresará por Francisco La Roche, La Marina, Villalba Hervás, San Francisco, Cruz Verde, Imeldo Serís, Candelaria, Santo Domingo y plaza de la Iglesia, hasta llegar al templo de La Concepción.

Supresión de estacionamientos y horarios

Desde este viernes se aplicarán restricciones de estacionamiento en varios tramos de la TF-28, entre Barranco Grande y el límite del municipio.

El sábado, las medidas se intensificarán en distintas calles del recorrido procesional:

En la carretera del Rosario , frente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria , se eliminará la parada de taxis desde las 07:00 horas .

, frente al , se eliminará la parada de taxis desde las . A partir de las 11:00 horas , quedará prohibido aparcar en la calle Ganivet (sentido descendente), en la avenida de Madrid y en un tramo de la avenida de Bélgica .

, quedará prohibido aparcar en la (sentido descendente), en la y en un tramo de la . En la calle Ramón y Cajal , se suprimirán estacionamientos en ambos márgenes entre la avenida de la Asunción y Galcerán , desde las 13:00 horas hasta el paso de la procesión.

, se suprimirán estacionamientos en ambos márgenes entre la y , desde las hasta el paso de la procesión. Desde las 19:00 horas, también se eliminarán plazas en General Gutiérrez (entre La Marina e Imeldo Serís) y en La Marina, donde quedarán anuladas las zonas de carga y descarga, aparcamientos de motos y paradas de taxi.

Regreso a Candelaria

La comitiva partirá a las 19:00 horas del día 24 desde la parroquia de La Concepción hasta el escenario del Paseo Teniente Francisco Girardi Giraud, donde a las 20:00 horas tendrá lugar la eucaristía de despedida. Al finalizar, se iniciará la caminata de regreso, con una duración estimada de diecisiete horas, hasta llegar a la Basílica de Candelaria al mediodía del 25.

Desde la avenida de Anaga, la Virgen transitará por las calles La Marina, General Gutiérrez, Bravo Murillo, San Sebastián y avenida de Bélgica hasta llegar a Café y Calor, recurso asistencial de Cáritas Tenerife, donde se celebrará un acto a las 22:45 horas.

La comitiva continuará por avenida Islas Canarias y calle Santiago Beyro hasta la Cruz del Señor, a las 23:30 horas, donde se procederá al cambio de la imagen desde el paso procesional a la cápsula en la que continuará el trayecto.

Pasada la medianoche, a las 00:45 horas, se realizará una parada en la Cuesta de Piedra con las comunidades parroquiales, tras recorrer las calles Manuel Oraa, Arocha y Juan Rumeu García.

La peregrinación seguirá por las calles García Álvarez y Francisco Pizarro hasta la carretera Santa Cruz-La Laguna, con un alto previsto en el colegio de las Madres Dominicas de Vistabella a la 01:20 horas.

María Pisaca

Paso por La Laguna

El trayecto continuará por José Guezala Bignory, Elías Bacallado y avenida Príncipes de España hasta la Carretera General del Rosario. En torno a las 03:00 horas, la comunidad parroquial de Taco despedirá a la Virgen a su paso por este barrio lagunero.

A las 04:40 horas del sábado 25, Santa Cruz se despedirá de la Patrona en la Carretera General del Sur, a la altura de El Humilladero, en el Distrito Suroeste. Luego, continuará hacia Radazul Alto, con paso previsto por el municipio de El Rosario a las 05:40 horas.

Regreso a casa

La Virgen de Candelaria entrará en su municipio a las 07:15 horas, con acto de bienvenida en Barranco Hondo. A las 08:50 horas se celebrará una emotiva visita a la Residencia de Mayores que lleva su nombre, ubicada en la TF-28, iniciativa del recordado fraile dominico Jesús Mendoza.

A las 10:35 horas está prevista la entrada al casco de la Villa Mariana por la estación de servicio. Desde el Camino de Las Vichas, la comitiva descenderá por la calle Periodista Ernesto Salcedo, avenida Constitución y calle Obispo Pérez Cáceres hasta la Plaza de la Patrona de Canarias, donde se celebrará la eucaristía de bienvenida en la Basílica.