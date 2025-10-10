Gerardo Rizo: «Impulsamos un turismo sostenible y con identidad»

¿Cómo valora la situación actual del turismo en Icod de los Vinos desde que asumió la concejalía?

Si tomamos como referencia el último Informe de Sostenibilidad del Turismo en Canarias, tenemos que ser optimistas. Este estudio establece que Icod de los Vinos se sitúa entre los diez lugares más visitados de Canarias, con más de ochocientos mil visitantes; aquí juega un papel fundamental el símbolo de nuestro municipio, el Parque del Drago.

¿Cuáles son los principales proyectos turísticos que se están desarrollando actualmente en el municipio?

Los distintos proyectos que hemos impulsado nacen del Plan Estratégico de Turismo, y uno clave y vital era contar con una marca turística. Que el municipio tuviera su sello de identidad propio como destino turístico era fundamental a la hora de establecer un plan de comunicación hacia el exterior, porque sin marca nadie te va a comprar tu producto turístico. A mi llegada al actual gobierno y después de asumir la Concejalía de Turismo e Icodtesa, me fijé como primer objetivo que, antes de sacar adelante nuevos proyectos, debíamos tener claro la estrategia a seguir, dado que sorprendentemente, el municipio no contaba con un plan en materia turística, y tuve claro desde el primer momento, junto con el alcalde, que teníamos que elaborar un Plan Estratégico Turístico.

En relación con Icodtesa, ¿qué iniciativas se están impulsando para mejorar la experiencia de los visitantes y potenciar la promoción turística?

Icodtesa es una empresa prácticamente de gestión, y que tiene un objeto social amplio y diverso, pero a la vez común en algunos aspectos, por ejemplo tiene encomendada la promoción turística del municipio, pero también la cultural, y es en esta doble vertiente donde hemos estado trabajando, en la parte cultural, dando contenido a distintos espacios municipales, por ejemplo un inmueble tan importante desde el punto de vista patrimonial, como es la Casa de los Cáceres, y donde tenemos la Oficina Municipal de Información Turística y pasan tantos turistas, no ofrecía nada, y en seis meses pusimos en pie dos exposiciones, una dando a conocer un acervo cultural y popular tan importante como son las tradiciones icodenses y otra sobre la historia de Icod de los Vinos trazando una línea en el tiempo, y con esto logramos mejorar la experiencia del turista que viene buscando conocer el lugar que visita. Y en cuanto a la promoción turística, el turismo que recibimos en Icod de los Vinos es mayoritariamente nacional, casi un 52% es de origen peninsular, por tanto la publicidad en promoción turística la teníamos que hacer en aquellos soportes que lleguen a ese potencial turista, como en la revista que Binter tiene a bordo de sus aviones, en las pantallas del aeropuerto Tenerife Norte, en soportes viarios, y desde hace pocos meses estamos en los barcos de Fred Olsen y Naviera Armas que cubre la línea Gran Canaria y Tenerife.

El Parque del Drago es uno de los símbolos más reconocidos de la localidad. ¿Qué tal ha sido la afluencia de público últimamente y qué mejoras se han implementado?

Desde el primer momento, teníamos claro que, a la hora de llevar a cabo una campaña de publicidad, no sólo era necesario contar con una marca turística, como comentaba antes, sino que la imagen de la promoción tenía que ser nuestro principal símbolo, que es el Drago y su parque, y esto lo estamos notando significativamente en el número de visitas. Cerramos 2024 con un incremento de un 21%, y en 2025 llevamos un 19%, lo que demuestra que estamos en la línea correcta, pero es cierto que hemos tenido que hacer desde este gobierno una inversión económica esencial para la mejora del parque, tanto en acondicionamiento de espacios como en oferta turística. Recientemente inaugurábamos un nuevo Espacio Etnográfico sobre los ‘Antiguos oficios de Icod de los Vinos’, que complementa la oferta del parque. Antes de final de año esperamos contar con un nuevo espacio sobre la etapa aborigen. A diferencia de gestores anteriores, hemos aumentado la inversión para poner a disposición del técnico responsable y del Comité Asesor el uso de nuevas herramientas de investigación y análisis.

Recientemente se ha lanzado la nueva web turística del municipio. ¿Qué objetivos persigue esta plataforma?

Se trata de una web transversal que reúne los principales atractivos de nuestro municipio, como el Parque del Drago, ofreciendo al mismo tiempo espacio a las iniciativas privadas relacionadas con el turismo y el comercio. Estas iniciativas son clave para la economía local y la creación de empleo, y la plataforma permite ponerlas en valor junto con los recursos turísticos municipales.

Con el turismo sostenible y responsable cada vez más presente en la agenda internacional, ¿cómo se está abordando esta dimensión en Icod de los Vinos?

El Plan Estratégico Turístico es clave, ya que uno de sus objetivos principales es definir una estrategia basada en la sostenibilidad ambiental, económica y social. En esa misma línea se desarrollan las distintas acciones del municipio, sumando esfuerzos con iniciativas destacadas como el FICMEC (Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias). Este festival ha elegido por primera vez al Parque del Drago como sede y se repetirá en 2026, consolidando a Icod de los Vinos como referente en turismo sostenible.