Los ganaderos de Tenerife amenazan con cambiar el Puerto de Santa Cruz por el de Las Palmas para desembarcar el pienso

Los ganaderos de Tenerife amenazan con cambiar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife por el de Las Palmas para el desembarco del pienso para los animales ante los serios problemas que aseguran están teniendo en los muelles chicharreros y los precios más económicos del de la capital grancanaria.

Lo aseguraron este viernes 10 de octubre el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, y el representante de la Mesa Ganadera del Gobierno de Canarias y director general del Grupo Capisa, Samuel Marrero, una empresa especializada en la fabricación de piensos.

Miedo al desabastecimiento

Hernando y Marrero alertaron del temor a "un desabastecimiento inminente y encarecimiento del cereal destinado a la elaboración de piensos para el ganado debido a las graves deficiencias que presenta la estiba del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y que afecta a toda la provincia".

Este problema, que está provocando "importantes retrasos en las operaciones de descarga de este insumo vital para la alimentación del ganado", se debe en opinión de los dos comparecientes en la rueda de prensa a carencias en las líneas de atraque, a la falta de estibadores portuarios, que no se ha subsanado pese a las reiteradas denuncias por parte del sector agrario y cerealístico de Canarias, y a la necesidad de priorizar el desembarco de la mercancía de los buques que llevan fondeados, en algunos casos, más de dos semanas.

Tal y como destacaron, estos inconvenientes no se dan en el Puerto de la Luz de Las Palmas, por lo que admitieron que se han planteado en varias ocasiones que los barcos desembarquen el cereal en la capital grancanaria para trasladarlo luego a la provincia tinerfeña en camiones que viajen en las embarcaciones que cubren las líneas interinsulares.

Refuerzos urgentes

Los representantes de los ganaderos tinerfeños demandan al Estado una dotación urgente de operarios para no retrasar más las operaciones de descarga de la mercancía y agilizar su distribución. Samuel Marrero subrayó en concreto que llevan "año y medio" sentándose con todos los actores implicados en este sector agroindustrial para buscar soluciones, pero "no ha habido cambios". "De hecho, la situación ha empeorado en el último trimestre”, matizó.

Hernando y Marrero apuntaron que hay tres cargueros bloqueados en altamar "desde hace varios días". "Uno de ellos se vio obligado a regresar al Puerto de la Luz, donde no sufren este problema al trabajar con empresas privadas, y tendrá que regresar al Puerto de Santa Cruz una vez tenga garantizado el normal funcionamiento de la estiba", precisaron ambos portavoces.

El "bloqueo" en la descarga del pienso, base de los piensos para la alimentación del ganado y del que depende el sector ganadero local en un 90% dado el déficit de este cultivo en las islas, implica el pago de un recargo a estos buques graneleros, denunciaron, que "puede suponer un importe de más de 200.000 euros, como ya ocurrió en una ocasión anterior".

Este montante, que los dos representantes señalaron que abonan las empresas importadoras de cereales de Canarias, "puede ser superior en función de los días que los barcos permanezcan sin descargar en el muelle capitalino"." Repercute en el bolsillo del productor incrementando sus costes de producción, lo que puede reportar a su vez en un encarecimiento de los productos ganaderos locales (carne, leche, huevos) que no favorece la competitividad del sector frente a las importaciones", remarcaron.

Desmentido de Puertos

La respuesta de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña ha llegado pocas horas después de la rueda de prensa de los portavoces de los ganaderos. Su presidente, Pedro Suárez, aclaró que el abastecimiento de cereales para el sector ganadero provincial a través del puerto de Tenerife está "asegurado”, descartando así los posibles riesgos manifestados por Asaga y el director general del Grupo Capisa.

Suárez aseguró que lo acontecido en fechas recientes, en las que se ha dilatado la operativa de descarga de dicho cereal, responde a "un desajuste en las manos de estiba derivado, esencialmente, del importante alza de tráficos del puerto tinerfeño y de un proceso de contratación de estibadores en pleno desarrollo, iniciativa del Centro Portuario de Empleo (CPE) del puerto tinerfeño, encargado de dicha gestión".

Consciente de que dicha situación podría llegar a producirse y actuando con total transparencia, la Autoridad Portuaria tinerfeña quiere dejar claro que el CPE ya avisó a la patronal del sector y se definió hace meses una estrategia para dimensionar y ponderar los tráficos previsibles, con la intención de repartir entre todas las peticiones los servicios de estiba disponibles, garantizando así la mínima afección posible.

Procesos de selección

En este sentido, en marzo de este año, según el comunicado de respuesta de la Autoridad Portuaria de la provincia occidental, arrancaron varios procesos de selección para incrementar en 33 estibadores la plantilla, resolviendo además las jubilaciones previstas, de forma que se alcancen los 182 profesionales. Se prevé que el próximo mes de julio se incorporen otros 18, tras un proceso formativo de nueve meses, especifica la nota.

La Autoridad Portuaria quiere recordar que por ley, el primer tráfico a atender en los puertos estatales es del pasajeros, priorizando luego las mercancías perecederas y posteriormente el resto de tráficos.

Asimismo, informó de que el Puerto santacrucero acoge desde este jueves una operativa de descarga de cereales del buque Lady Leyla, proveniente del puerto francés de Nantes, en el Dique del Este, trabajos que se prolongarán hasta próximo martes día 14 y que suponen la descarga de 5.000 toneladas de cereales.

Por contra, el representante de la Mesa Ganadera reconoció los "esfuerzos" del principal puerto de Tenerife "de los últimos años para atraer negocio con un aumento del 30% de tráfico”, pero lamenta “la falta de inversiones y de personal necesario para responder al crecimiento experimentado lo que está provocado un colapso en un sector estratégico para Canarias”.

Movilizaciones

Samuel Marrero cree "justificada" la convocatoria de movilizaciones, si así lo considera el sector ganadero, y considera además que con esta problemática “se están poniendo en riesgo proyectos de futuro relacionados por ejemplo con el subsector porcino y de pollo de engorde que pueden generar riqueza para el Archipiélago”.