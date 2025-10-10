El Cabildo de Tenerife retira 1,6 toneladas de productos fitosanitarios en un día

La campaña de retirada de productos fitosanitarios del campo de Tenerife recogió en un solo día, el pasado miércoles, 1.6 toneladas de residuos caducados y muy perjudiciales en caso de llegar a contaminar las aguas subterráneas. En concreto, los 1.610 kilos fueron depositados por los agricultores en el punto habilitado al efecto en la empresa Empaquetado Agrorincon SL de Los Realejos. Durante todo este mes continuará la segunda fase de esta iniciativa en el norte de la Isla, la zona más castigada por la presencia de nitratos de origen agrario en el subsuelo según el informe del pasado agosto del Consejo Insular de Aguas (CIATF). En concreto, el documento califica de ámbito especialmente vulnerable la masa costera del Valle de La Orotava.

Diversidad agrícola

Tenerife se caracteriza por una diversidad agrícola que abarca desde cultivos subtropicales en las zonas costeras hasta los de altura en las medianías y cumbres. La correcta gestión de los residuos de productos fitosanitarios es todo un reto que el Cabildo, a través de la consejería de Sector Primario, que preside Valentín González , afronta ahora con decisión. La primera fase de la campaña culminó en el sur con 4.187 kilos en cuatro semanas entre junio y julio pasados. En el primer día en el norte varios agricultores de Los Realejos quisieron entregar envases vacíos de fitosanitarios, que no son objeto de la campaña.

Residuos peligrosos

La actividad agrícola genera residuos peligrosos que, si no son gestionados adecuadamente, pueden afectar de manera negativa a los frágiles ecosistemas locales, así como al medio ambiente sin olvidar la salud de las personas. Una cantidad apreciable de productos caducados o que han perdido su autorización se acumulan en las explotaciones agrarias de la Isla. El origen de la acumulación es diverso, siendo el principal la evolución de los fitosanitarios hacia materias activas menos tóxicas. Como consecuencia, muchos plaguicidas utilizados hasta ahora pasan a ser productos cancelados del Registro y por tanto queda prohibida su aplicación.

Cambios normativos

Asimismo, existen frecuentes cambios normativos en las autorizaciones que pueden hacer que estos productos no se puedan utilizar. Van quedando en las explotaciones sin poder utilizarse y sin posibilidad de eliminarlos de una forma económica. La ley establece que los agricultores son los responsables de entregar sus residuos de productos fitosanitarios a un gestor autorizado para que reciban el tratamiento más adecuado. Sin embargo, para los envases en los que quedan restos de producto no existe un sistema colectivo organizado de gestión. Una gestión de que no es gratuita, ya que se cobra una cantidad determinada por cada residuo que se entregue.

Nitratos contaminantes

Los nitratos procedentes de residuos fitosanitarios son un contaminante potente. Muy solubles en agua, pueden lixiviarse (disolverse) hacia las subterráneas, contaminando acuíferos y pozos. El exceso de fertilizantes nitratos y el mal manejo de residuos, orgánicos e inorgánicos, contribuyen a generar problemas de salud si se supera el límite recomendado.

Gratuita y anónima

El Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo financia esta campaña, gratuita y anónima, dirigida exclusivamente a agricultores. Solo se recogen los residuos fitosanitarios:envases con restos de insecticidas, herbicidas, fungicidas, desinfectantes de suelo, repelentes o atrayentes.

Transporte delicado

El transporte de los productos hasta los puntos de recogida debe hacerse en cajas, colocados en posición vertical de modo que no se produzcan derrames accidentales. Hay que separar los sólidos y los líquidos. Deberán ir en el maletero o la parte trasera del vehículo con una buena ventilación para evitar la acumulación de gases.

Calendario en el norte

El calendario en el norte continúa en estos puntos con horario de 9 a 15 horas: el día 15, Cooperativa Las Medianías (San Juan de la Rambla);el 22, SAT Frutas Doniz (Los Silos) y el 29, Cooperativa Vistas de Icod (Santa Bárbara,Icod de los Vinos). Después de la primera fase en el sur y esta segunda en el norte la tercera y última se desarrollará en el Área Metropolitana.