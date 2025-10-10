La balsa de Las Charquetas, esencial para el Suroeste

La construcción de la balsa de Las Charquetas, en Guía de Isora, resolverá un grave problema para el sector primario en la comarca. «Será una infraestructura imprescindible para el desarrollo agrícola del suroeste de Tenerife en cuanto al uso de agua regenerada, la disminución del consumo de agua subterránea o desalinizada y la reducción de vertidos al mar», asegura el consejero de Sector Primario del Cabildo tinerfeño, Valentín González.

Las obras de esta infraestructura comenzaron hace un año y en la actualidad se ha ejecutado el 55% de los trabajos. El presupuesto de este proyecto supera los 8,5 millones de euros, importe cofinanciado con Fondos Europeos Next Generation (80%) y por el Cabildo de Tenerife (20%).

El proyecto en ejecución contempla la mejora de las redes de distribución para regadíos, de forma que abastecerá a una superficie útil de cultivo de unas 1.200 hectáreas en los municipios de Guía de Isora, Santiago del Teide y Adeje, beneficiando directamente a 104 regantes, según los datos aportados por la Corporación insular.

La balsa tendrá una capacidad aproximada de 250.000 metros cúbicos y una altura de 16 metros. Está diseñada para actuar como reguladora del agua regenerada proveniente de la depuradora Adeje-Arona. El Gobierno insular informa también de que se contempla que en el futuro, Las Charquetas reciba aportaciones de la EDAR del Oeste-Guía de Isora, ampliando así la disponibilidad de recursos hídricos no convencionales para el riego.

La balsa de Las Charquetas es una infraestructura clave dentro del proyecto de modernización y mejora de las infraestructuras hídricas del sur de la Isla. Se trata de una obra que se enmarca en un convenio entre el Estado –a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa)– y el Cabildo de Tenerife – a través de la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten)–. Su finalidad será la de suministrar agua regenerada para uso agrícola en el suroeste de la Isla, reforzando la seguridad hídrica en una comarca que padece estrés hídrico crónico, por sus condiciones climáticas.

La construcción de la balsa de Las Charquetas es una medida que aborda los problemas de escasez crónica de agua en la comarca, reduce los vertidos al mar y disminuye el consumo de agua subterránea de la Isla, según expuso el presidente de la empresa pública del Ministerio de Agricultura para aplicar la política de regadíos del Gobierno de España.

Al tiempo se desarrolla una segunda actuación por parte de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), la red de riego que enlazará la depuradora Arona-Adeje con Las Charquetas. La construcción tanto de la balsa de Las Charquetas como de la red de distribución completará el anillo insular de agua regenerada.