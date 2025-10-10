Más de 2.800 personas viven sin hogar en Tenerife: seis municipios concentran el 80% de los casos, según Cáritas

Más de 2.800 personas viven sin hogar en Tenerife, según el último informe sobre exclusión residencial elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife. Los datos, presentados durante las II Jornadas Insulares de Sinhogarismo organizadas por el Cabildo, dibujan una realidad preocupante: el 81,6% de los casos se concentran en solo seis municipios.

El estudio señala a Santa Cruz de Tenerife como el principal foco de exclusión residencial, con un 37,1% del total de personas afectadas. Le siguen Arona (10,8%), Adeje (9,5%), Puerto de la Cruz (9,5%), La Laguna (8,4%) y Granadilla de Abona (6,3%).

Según Cáritas, esta distribución no es casual, sino que guarda una relación directa con el encarecimiento del alquiler y la escasez de vivienda asequible, factores que empujan a más familias y personas solas a situaciones de vulnerabilidad.

Una emergencia habitacional con múltiples rostros

El informe, elaborado siguiendo la tipología europea ETHOS —que clasifica las distintas formas de exclusión residencial—, identifica una emergencia habitacional extendida en los 31 municipios de Tenerife.

La entidad no solo contabiliza a quienes duermen en la calle, sino también a las personas que viven en infraviviendas, asentamientos improvisados o alojamientos temporales, sin acceso a una vivienda digna y estable.

En total, 2.838 personas se encontraban en exclusión residencial extrema en 2024, una cifra que refleja el impacto de la crisis del acceso a la vivienda y las carencias estructurales del sistema de protección social.

El Cabildo pide reforzar la coordinación institucional

Durante las jornadas, la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, destacó la importancia de fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a la exclusión residencial.

“Queremos ser una herramienta útil para los ayuntamientos en la gestión de sus competencias y evitar la cronificación del sinhogarismo”, afirmó Fumero.

El Cabildo impulsa actualmente la Estrategia Insular para la Inclusión Social y Comunitaria de las Personas en Situación de Sinhogarismo, con una dotación de más de 1,6 millones de euros. Esta iniciativa busca promover la inclusión social, la empleabilidad, la atención sanitaria y el acceso a la vivienda, además de abordar la salud mental y la atención específica a las mujeres sin hogar.

Más de 170 profesionales buscan soluciones

Las jornadas contaron con la participación de más de 170 profesionales y entidades del tercer sector, que debatieron sobre modelos de atención integral, la necesidad de mejorar los recursos habitacionales y el papel clave de la colaboración entre administraciones y ONG.

Cáritas insiste en que el sinhogarismo es una realidad estructural y multifactorial, y reclama políticas públicas sostenidas que permitan garantizar el derecho a la vivienda, recogido en la Ley 12/2023, de Vivienda.