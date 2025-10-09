Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO: Peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife

La Morenita parte del a Basílica de la Villa Mariana este sábado 11 de octubre

Así se prepara la Virgen de Candelaria para peregrinar a Santa Cruz de Tenerife

Así se prepara la Virgen de Candelaria para peregrinar a Santa Cruz de Tenerife

María Pisaca

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria iniciará su camino a Santa Cruz de Tenerife en unos días. Este sábado, 11 de octubre, a primera hora de la mañana saldrá de la Basílica acompañada por miles de fieles y recorrerá diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre.

Sigue en directo todos las noticias y reportajes que publica El Día en torno a este acto de la Patrona de Canarias.

