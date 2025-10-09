En Directo
DIRECTO: Peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife
La Morenita parte del a Basílica de la Villa Mariana este sábado 11 de octubre
La Virgen de Candelaria iniciará su camino a Santa Cruz de Tenerife en unos días. Este sábado, 11 de octubre, a primera hora de la mañana saldrá de la Basílica acompañada por miles de fieles y recorrerá diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre.
M. Plasencia
Visita de la Virgen de Candelaria
Así se prepara la Virgen de Candelaria para visitar Santa Cruz: Jaime Estevez, devoto camarero de la imagen desde hace 34 años
Florista de profesión, reconoce que hace esta labor voluntaria con devoción, "responsabilidad y respeto"
Humberto Gonar
Visita de la Virgen de Candelaria
Migrantes del Buen Samaritano darán la bienvenida a la Patrona de Canarias
El acto tendrá lugar a las 17:00 horas del próximo sábado, cuando la imagen pase por Los Gladiolos, rumbo a la plaza de España
Humberto Gonar
Visita de la Virgen de Candelaria
El retablo de María de la O, la sorpresa que atesora la iglesia que acogerá a la Virgen de Candelaria
La restauración del altar de Los Remedios en La Concepción revela la historia del capitán corsario Bernardo de Espinosa y su vínculo con la Virgen de la O
Humberto Gonar
Visita de la Virgen de Candelaria
Instalarán dos mil sillas en el lago de la plaza de España para el acto de bienvenida a la Virgen de Candelaria
Los fieles podrán seguir por una pantalla la llegada de la Patrona desde las 19:00 horas
Humberto Gonar
Visita de la Virgen de Candelaria
La iglesia de La Concepción se viste de gala para recibir a la Virgen de Candelaria en Santa Cruz
Un grupo de colaboradores de la parroquia matriz de la capital, de entre 84 y 26 años, trabajan desde hace seis meses para que todo esté a punto para este sábado
Víctor de Castro
'La Morenita' hecha imán, llavero y estampita: la venta de souvenirs religiosos no para pese a la ausencia de la Virgen de Candelaria
La advocación mariana pasará dos semanas en Santa Cruz, pero en 'La Casa de las Imágenes' se continúa trabajando como si la Virgen siguiera en la Basílica
Humberto Gonar
Trescientos voluntarios escoltarán a la Virgen en su visita a Santa Cruz
Entre testimonios de fe y experiencias personales, la organización dio el último repaso a los preparativos a falta de una semana
Humberto Gonar
La Virgen de Candelaria llegará a Santa Cruz con el traje verde y regresará con el azul
La visita coincide con cambios internos en la orden dominica que custodia la imagen en la Basílica de Candelaria.
Humberto Gonar
La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII
Un préstamo entre Vírgenes. La comisión de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz solicitó al santuario del Carmen, en Los Realejos, las andas porque las de la Patrona no entran por La Concepción.
El Día
Este es el recorrido que hará la Virgen de Candelaria en su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife
El 11 de octubre será el día grande, cuando se espera que miles de personas acompañen a La Morenita a la capital
