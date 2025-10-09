Preocupación entre los viticultores tinerfeños por la llegada de la filoxera a La Orotava

Los viticultores de la Isla están convencidos de la propagación de la filoxera por Tenerife tras la aparición de una parra afectada en una finca abandonada de la zona costera de El Rincón dentro de la Denominación de Origen del Valle de La Orotava. Es el primer caso fuera de la de Tacoronte-Acentejo con episodios desde el pasado mes de julio, Valle de Guerra y Tejina (La Laguna), Tegueste y La Matanza. Gobierno de Canarias y Cabildo solicitan «tranquilidad»mientras se acometen todos los protocolos previstos desde el minuto uno.

Voz autorizada

Una voz tan autorizada como la de Juan Jesús Méndez Siverio, propietario de la bodega Viñátigo (La Guancha), presidente de la Denominación de Origen Protegido Canary Wine y de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), lo tiene muy claro: «Sin duda, habrá más casos porque es lo que afirman los mejores expertos en el planeta». Añade que «ya lo dijimos desde el principio:no existe ningún caso en el mundo donde se haya detectado esta plaga que se haya podido erradicar».

Saneamiento de variedades

Méndez subraya que «urge acelerar el saneamiento de las variedades locales para conservarlas y comenzar con la introducción de los patrones». Hace referencia al injerto de plantas americanas, las únicas resistentes a este pulgón que es destructivo si aparece en las raíces algo que hasta ahora no ha ocurrido en la Isla. Como en el 95% de los 79 casos detectados en Tenerife tras 5.119 inspecciones a fecha de ayer, día 9, la planta con filoxera de El Rincón está localizada una explotación abandonada hace tiempo.

Protocolo de erradicación

Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife aplicaron el protocolo de erradicación en el nuevo positivo. El personal de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura comprobó la sintomatología del organismo nocivo. Ante esta situación, comunicada desde un primer momento a los Consejos Reguladores, se recogió una muestra que fue enviada al Laboratorio Nacional de Referencia del Ministerio de Agricultura, que confirmó el positivo. Desde la detección se activó un programa de prospección y vigilancia intensiva en la zona y no se detectó la presencia del insecto ni de síntomas en otras zonas de la comarca.

Tratamiento

Como en cualquier positivo detectado hasta la fecha se aplicó un tratamiento insecticida y herbicida. Para mayor seguridad, y con el fin de garantizar la destrucción total y evitar la supervivencia de cualquier resto de raíces se siguieron aplicando tratamientos con herbicida. En definitiva, «se trata de un positivo erradicado». El viceconsejero regional del Sector Primario, Eduardo García, recalca que «no se encontraron más plantas y se trató como un caso aislado». Por eso no se declaró un brote como en la comarca de Tacoronte-Acentejo ni se adoptaron medidas de contención a los movimientos de uva.

Encuentro de Viticultores

El Campus del Vino de Canarias celebró hoy un nuevo Encuentro de Viticultores dedicado, precisamente, al Proyecto experimental de utilización de portainjertos en Canarias, una iniciativa pionera que busca aportar soluciones técnicas al complejo momento que atraviesa la viticultura en la Isla. La jornada, con masiva asistencia, estuvo organizada en la sede del Consejo Regulador de la DOP Islas Canarias-Canary Wine. Juan José Méndez valoró que «vivimos el momento comercial más dulce de los últimos siglos, pero en el campo atravesamos la mayor crisis. En una década hemos perdido un tercio de la superficie de viñedo y el abandono se acelera».

Proyecto experimental

El nuevo proyecto experimental sobre portainjertos, más de actualidad que nunca por la llegada de la filoxera a Tenerife, nace con el objetivo de estudiar la adaptación de distintos patrones a las condiciones de los suelos y clima del Archipiélago frente a los retos de sequía, salinidad y pérdida de vigor de las plantas.