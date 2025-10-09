Nueva experiencia gastronómica en Tenerife: dos de los mejores chefs del mundo harán una cena a cuatro manos en este lujoso hotel

Los apasionados de la alta gastronomía tienen una cita imperdible el próximo 18 de octubre en este exclusivo restaurante de Tenerife. The Ritz-Carlton Abama será el escenario de una cena a cuatro manos protagonizada por dos de los chefs más prestigiosos del mundo: el vasco Martín Berasategui y el coreano Akira Back. Los comensales podrán disfrutar de una experiencia culinaria única, donde la creatividad y la excelencia gastronómica se unen en un menú exclusivo diseñado por estos dos maestros de la cocina.

El sur de Tenerife se prepara para vivir una cita culinaria sin precedentes. Esta exclusiva cena a cuatro manos protagonizada por Martín Berasategui y Akira Back promete ser uno de los eventos gastronómicos más destacados del año en Canarias. Los dos cocineros han marcado su estilo en el panorama internacional. La experiencia está concebida como un diálogo entre la alta gastronomía vasca y la cocina coreana contemporánea.

Este es el lugar donde se celebrará la cena en The Ritz-Carlton Abama de Tenerife / The Ritz-Carlton

Ambos chefs unirán su talento y su técnica única para unir los productos locales con la creatividad global. La cita se celebrará en un entorno incomparable, entre palmeras y con vistas al Atlántico, en un resort que se ha consolidado como referente culinario de las Islas Canarias.

Un menú que une tradición, técnica y emoción

Durante la cena, Berasategui y Back ofrecerán un menú diseñado para reflejar la esencia de sus respectivas cocinas. El recorrido gastronómico comenzará con cuatro aperitivos, entre ellos la Gelatina de trufa y el Whiskey Sour de Berasategui, junto al Taco de pico de gallo y la Berenjena con miso de Akira Back.

Le seguirán seis platos principales en los que el producto canario y el mar serán los protagonistas: desde el Milhojas caramelizado de anguila ahumada con foie-gras, cebolleta y manzana verde, hasta un Carabinero de La Santa con salsa de su cabeza, panceta de cerdo y kimchi, sin olvidar el Cherne sobre beurre blanc, guiño directo a las raíces isleñas. El colofón lo pondrán dos postres emblemáticos, el Mochi de yuzu con miel canaria tostada y crujiente de gofio de Back y el Maíz ahumado helado sobre caramelo salado y cacao de Berasategui.

Esta propuesta a cuatro manos simboliza el encuentro entre dos visiones que comparten la búsqueda de la perfección y el amor por los sabores del mar, en un homenaje a la excelencia culinaria que caracteriza al resort.

Precios y detalles de la experiencia

El evento tendrá lugar en el resort The Ritz-Carlton Abama, donde cada uno de los dos cocineros tienen un exclusivo restaurante. El precio de la cena es de 245 euros por persona (más IGIC), mientras que el maridaje opcional cuesta 150 euros adicionales.

El hotel ofrece además una experiencia completa que combina cena y alojamiento:

Precio de la cena: 245€ + IGIC por comensal

Precio del maridaje: 150€ + IGIC por comensal

Precio de la experiencia con cena para dos y noche para dos personas con maridaje incluido: desde 1001€ + IGIC

Precio de la experiencia con cena para un adulto con maridaje incluido: desde 750€ + IGIC

El encuentro gastronómico no solo celebra la unión de dos cocinas, sino que consolida a The Ritz-Carlton Tenerife, Abama como epicentro de la alta gastronomía en Canarias, donde conviven ocho restaurantes y bares, incluido el M.B. Tenerife, del chef Martín Berasategui, que está distinguido con dos estrellas Michelin y el Akira Back Tenerife, el primer restaurante del chef coreano en España.

Dos maestros con estrella Michelin

Martín Berasategui, nacido en San Sebastián en 1960, es el chef español con más estrellas Michelin, doce en total. Desde sus inicios en el Bodegón Alejandro hasta su consagración en Lasarte-Oria, Berasategui ha marcado la evolución de la cocina contemporánea vasca gracias a su precisión técnica y su creatividad. Reconocido con el Premio Euskadi de Gastronomía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, su legado lo convierte en uno de los cocineros más influyentes del mundo.

Martín Berasategui y Akira Back son dos de los mejores chefs del mundo / The Ritz-Carlton Tenerife

Por su parte, Akira Back, nacido en Seúl y criado en Colorado, pasó de ser snowboarder profesional a construir un imperio gastronómico global. Con más de 30 restaurantes en ciudades como Tokio, Dubái, París o Londres, su cocina combina influencias japonesas y coreanas con técnicas internacionales, ofreciendo una visión moderna, vibrante y profundamente personal de la gastronomía asiática.

Un enclave de lujo en el sur de Tenerife

The Ritz-Carlton, Abama se encuentra en el suroeste de la isla, cerca de Guía de Ísora y playa San Juan, en un enclave privilegiado entre jardines tropicales y acantilados volcánicos que descienden hacia el océano Atlántico. Su estructura recuerda a una ciudadela árabe en tonos terracota y ofrece una experiencia integral de lujo.

El resort es uno de los más reconocidos de España porque combina gastronomía de primer nivel con bienestar, deporte y ocio, incluyendo un spa de más de 2.500 metros cuadrados, un Beach Club privado y el Ritz Kids Club más grande de Europa.

Con esta cena a cuatro manos, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama reafirma su papel como escenario de las grandes experiencias culinarias del archipiélago. La cena a cuatro manos entre Martín Berasategui y Akira Back es otra muestra de cómo Tenerife se consolida como un referente gastronómico mundial.