Detectado un nuevo foco de filoxera en Tenerife: Agricultura pide reforzar los controles y la concienciación ciudadana

El Gobierno de Canarias ha confirmado la detección de un nuevo foco de filoxera en una zona sin cultivar del paraje de El Rincón, en el Valle de La Orotava (Tenerife). Así lo anunció el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde pidió “no alarmar” a la población, ya que el hallazgo no corresponde a un brote reciente.

Aunque no se ha podido determinar cuánto tiempo lleva presente este foco —podría datar de “dos meses o incluso cinco años”—, el consejero reconoció que Canarias aún está dando los primeros pasos en la gestión de esta plaga, cuya dimensión real todavía se desconoce.

“En Europa la filoxera se ha normalizado y prácticamente no se investiga”, señaló Quintero, subrayando la falta de interés a nivel comunitario por una enfermedad que, sin embargo, puede tener graves consecuencias para la biodiversidad insular.

Una plaga que amenaza la viticultura canaria

La filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) es un insecto diminuto que ataca las raíces y hojas de la vid, provocando el debilitamiento progresivo de las plantas hasta su muerte. Su aparición en Canarias ha generado preocupación entre viticultores y expertos, especialmente por el valor genético único de las variedades locales, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar del mundo.

El Gobierno canario ha realizado más de 5.100 inspecciones para delimitar las zonas afectadas, de las cuales unas 250 se han llevado a cabo sobre el terreno. Los técnicos han detectado un comportamiento inusual del parásito en Tenerife, ya que solo afecta a las hojas y no a las raíces, algo que no es habitual en otros brotes de filoxera.

Más medios, sanciones y campañas de concienciación

El consejero anunció que se ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación MAPA más recursos humanos y técnicos en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF), además de una actualización de los protocolos de actuación. También reclamó campañas informativas en puertos y aeropuertos para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de introducir material vegetal no autorizado.

Quintero insistió en la necesidad de sancionar con firmeza a quienes incumplen la normativa fitosanitaria. “Hay personas que conocen las reglas y aún así cometen ilegalidades; otras traen esquejes de plantas desde el extranjero sin saber que pueden estar introduciendo plagas como la polilla o la filoxera”, explicó.

Un reto compartido entre administraciones y ciudadanos

Por su parte, Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto, advirtió de que este nuevo foco “debe servir de alerta” para no caer en el triunfalismo y recordó que la filoxera es una “plaga silenciosa” que no solo afecta al viñedo, sino también al ecosistema cultural y económico que rodea a la viticultura.

Tanto Acosta como Quintero coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación entre el Gobierno canario y los cabildos, así como en incrementar la información pública sobre esta amenaza. “Durante la pandemia de la covid-19 se logró el cumplimiento de las normas cuando la ciudadanía entendió el riesgo; con la filoxera debemos hacer lo mismo”, apuntó el diputado.