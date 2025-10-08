El Rosario, referente canario en la lucha contra el fuego

El gran incendio que arrancó en la segunda quincena de agosto de 2023 en Tenerife (uno de los más graves de la historia reciente, con miles de hectáreas afectadas y evacuaciones) dejó una lección clara para municipios como El Rosario: la prevención y la gestión de la interfase urbano-forestal son imprescindibles. Desde entonces el Ayuntamiento ha impulsado una batería de actuaciones dirigidas a reducir la probabilidad y el impacto de futuros incendios.

La suma de un plan técnico homologado, una ordenanza municipal específica, la promoción del pastoreo como herramienta agroforestal y el refuerzo de campañas de limpieza configuran una estrategia integral, preventiva y operativa, que ha hecho del Ayuntamiento de El Rosario un referente en Canarias

Un plan específico

En junio de 2024 el Pleno aprobó por unanimidad el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendio Forestal, un documento redactado por la cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres. Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL) y enmarcado en la actualización del Plan de Emergencias Municipal (PEMU). El Rosario ha sido el primer municipio de Tenerife y segundo de Canarias en contar con un plan municipal específico de estas características, diseñado para mejorar la coordinación operativa (inventario de albergues, rutas de evacuación, operatividad de servicios municipales, etc.).

El alcalde Escolástico Gil subrayó el carácter urgente del documento: “Cuando no había transcurrido todavía un año del gran incendio forestal de 2023, el Ayuntamiento de El Rosario tuvo la capacidad de elaborar y aprobar un protocolo para garantizar una respuesta pública cada vez más eficaz y eficiente ante una emergencia concreta, en este caso un incendio forestal”.

Cabrero de La Esperanza / La Provincia

Norma local para agilizar la limpieza de solares en interfase

Como paso normativo inmediato, el Ayuntamiento aprobó la Ordenanza municipal de limpieza, vallado y cerramiento de solares y parcelas. La ordenanza tiene por objetivo agilizar los procedimientos para obligar a la limpieza de parcelas, con especial atención a las zonas rústicas contiguas al monte (la llamada “interfase”), donde el riesgo para viviendas y núcleos rurales es mayor. El alcalde explica que la normativa respondió a un compromiso adquirido “a pie de incendio” para ofrecer “una normativa eficaz y ágil frente a procedimientos previos que resultaban farragosos”.

Desde su aprobación se han intensificado las campañas de inspección y notificación a propietarios y han sido decenas los vecinos y vecinas quienes, por iniciativa propia, han ejecutado trabajos de limpieza en sus fincas en zonas como Finca Montaña Carbonero y en camino Preventorio. Asimismo, el Ayuntamiento ha integrado estas medidas dentro de la actualización del PEMU, buscando una respuesta más homogénea ante periodos de mayor riesgo.

Fomento del pastoreo como cortafuegos natural

Otra de las líneas prácticas puestas en marcha tras el incendio ha sido el impulso al pastoreo controlado con ganado caprino y bovino en zonas de interfase y barrancos. El modelo, denominado coloquialmente “cabras-bombero”, busca crear cortafuegos naturales mediante el consumo de combustible vegetal por los rebaños, mientras se favorece la conservación del monte y se apoya la continuidad de la actividad ganadera local. El Rosario promovió las medidas de coordinación entre pastores, las concejalías competentes y propietarios de terrenos que permitieran el acceso controlado del ganado. El Consistorio complementó la estrategia de pastoreo con una línea de subvenciones para ayudar a cabreros y ovejeros a mantener la actividad preventiva.

El primer edil subraya que “desde siempre el ganado ha contribuido al equilibrio de nuestros ecosistemas, controlando la vegetación y reduciendo la acumulación de material combustible. Por ello, ha sido fundamental promover el pastoreo para, no solo ayudar a prevenir incendios, sino también, para revitalizar la economía rural y mantener vivas las tradiciones de nuestros pueblos.