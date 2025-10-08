El PSOE denuncia «enchufismo sin precedentes» en Cultesa

El PSOE de Tenerife denuncia que el gobierno insular, que forman CC y PP, «ha creado un puesto directivo a medida» en la empresa pública Cultesa «para colocar» al concejal del Partido Popular en Candelaria, Jacobo López, como nuevo consejero delegado «con funciones de gerente». Los populares, a través de un comunicado, califican la acusación de «bulo y desinformación» para «desviar la atención de otros asuntos».

El portavoz socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, califica el hecho como «un escandaloso caso de enchufismo político sin precedentes» y exige «el cese inmediato del cargo nombrado a dedo» y que la Corporación insular «convoque un concurso público, abierto y transparente» para cubrir la gerencia de la empresa «con criterios de mérito, capacidad y profesionalidad».

Afonso denuncia que «se han inventado un cargo que no existía para colocar a un compañero de partido y mantenerlo liberado con dinero público», convirtiendo una empresa científica de biotecnología vegetal en «un instrumento político». Subraya: «Un desprecio a los profesionales que han gestionado Cultesa durante décadas con criterios técnicos».

El consejo de administración de Cultesa creó el pasado 5 de septiembre el cargo de consejero delegado, coincidiendo con la jubilación de la anterior gerente, María Teresa Cruz Bacallado, que ocupaba el puesto desde el 21 de noviembre de 2002.

El consejero socialista valora que «la designación se realizó sin convocatoria pública, sin comunicación institucional y sin reflejarse en el portal de transparencia», donde el nuevo responsable «ni siquiera figuraba como miembro del consejo». Insiste en que «no hablamos de un puesto político, sino de una empresa de base científica que requiere liderazgo técnico y experiencia en investigación». Afonso añade que «López es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Candelaria y candidato a la Alcaldía, por lo que este nombramiento responde al interés de mantenerlo liberado políticamente con dinero público».

Valentín González (PP), consejero de Sector Primario en el Cabildo de Tenerife, señala que «tanto en el perfil profesional y técnico» como en la compatibilidad para ocupar el cargo, Jacobo López «reúne todas las condiciones para acceder a ese puesto en Cultesa». Es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de La Laguna (ULL) «con una dilatada experiencia profesional en este ámbito en distintas administraciones públicas».

Jacobo López, concejal popular en Candelaria, fue nombrado nuevo consejero delegado con funciones de gerente

El Partido Popular lamenta que el PSOE tinerfeño «haya asumido la peor versión del sanchismo, recurriendo al bulo y la desinformación para desviar la atención».

Asegura el comunicado que, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital», el Consejo «acordó designar de entre sus miembros –Jacobo López lo era desde el 4 de julio en sustitución del también popular Manuel Fernández, tras ser designado el 21 de mayo para representar al Cabildo– a un consejero delegado de la sociedad mercantil para que asumiera las funciones de la gerencia, hasta tanto se nombrara un nuevo gerente».

A tal efecto, «se designó para el desempeño de tal cargo, y con el voto favorable de las dos terceras partes del Consejo, a Jacobo Pérez Fariña». Esta semana, el órgano de gestión «aprobó, con la misma mayoría reforzada y la abstención del interesado, un contrato de alta dirección para el desempeño».

Dada esta situación, «y ante las falacias vertidas desde el Grupo Socialista», el PP aclara que «tanto el nombramiento del consejero delegado, como el correspondiente contrato de alta dirección, fueron aprobados con estricto cumplimiento de las disposiciones legales». De la misma forma, «el contrato fue informado favorablemente, con carácter previo a su aprobación, por el Servicio Administrativo».

Sentencian: «Un contrato mercantil absolutamente regular y conforme al ordenamiento jurídico» que, por todo lo anterior, «no requiere de proceso selectivo». El PP denuncia «el cinismo e hipocresía sin límite» del PSOE y concluye: «No somos todos iguales y por eso no estamos dispuestos a contribuir a que afirmaciones como esta sigan emponzoñando la vida política de la Isla, ahora que la estabilidad y el sosiego protagonizan la gestión del gobierno insular».