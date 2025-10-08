Así se prepara la Virgen de Candelaria para visitar Santa Cruz: Jaime Estevez, devoto camarero de la imagen desde hace 34 años

Una llamada del padre Jesús Mendoza hace 34 años abrió una puerta única para Jaime Estévez. Camarero de Santa Ana, el histórico prior de la Basílica de Candelaria le pidió el favor de lo que se conoce como "vestir a la Virgen" y aún hoy sigue con esa labora llena de "responsabilidad, devoción y sobre todo respeto".

Durante los últimos días ha compaginado esta labor voluntaria con su profesión de florista y con tareas similares en multitud de parroquias de la Isla. Pero "la Patrona es especial", afirma mientras su madre le mira con los ojos llenos de orgullo.

El objetivo es tener la imagen y el trono en perfectas condiciones para la peregrinación que le llevará hasta Santa Cruz de Tenerife este sábado 11 de octubre, una labor a la que ha dedicado horas y horas. Las últimas de ellas, en la noche de este mismo martes, cuando terminó de arreglar a la Virgen de Candelaria cerca de las dos de la madrugada.

Jaime Estévez se encarga de la preparación de la Virgen de Candelaria para su visita a Santa Cruz / María Pisaca

Y pese a ello no parece cansado. En su voz se nota que le apasiona este "trabajo" y, sobre todo, la fe que siente con la imagen mariana. Su devoción por la Patrona de Canarias viene de su niñez, casi adolescencia, cuando pasó varios años a cargo de su abuela paterna. "Ella era muy religiosa, de ir a misa todos los domingos", recuerda Jaime quien no obstante defiende que "la devoción no es algo que se pueda inculcar, eso nace con la persona".

El inicio

"Al principio me temblaban las manos", admite el florista, quien comenta que con el paso del tiempo ha logrado controlarlo. "Ahora lo hago con el mismo respeto y la delicadeza, pero con seguridad", señala.

Se trata de que "esté siempre impecable", no solo en los oficios religiosos que se celebran en la Basílica sino también en ocasiones especiales, entre los que se encuentran precisamente las peregrinaciones como la que se desarrollará este mes de octubre.

De todos ellos, Jaime Estévez atesora multitud de recuerdos porque "cada momento al lado de ella es especial". Aunque no todos son agradables, ya que en una de las visitas de la imagen a Santa Cruz de Tenerife vivió uno de los más estresantes.

"Primero pensé que se nos caía la Virgen subiendo por una rampa inmensa al escenario que había en la Avenida de Anaga y luego de repente empezó a caer un diluvio que todo el mundo literalmente huyó", cuenta el camarero que reconoce que su preocupación en aquel momento es que la 'Morenita" no se mojase. "No sé cómo trepé hasta arriba y tan rápido que al final conseguimos taparla y solo se mojó un poco el manto", rememora.

Jaime Estévez se encarga de la preparación de la Virgen de Candelaria para su visita a Santa Cruz / María Pisaca Gámez / ELD

Los mantos

La labor de camarero, que viene de la palabra camarín, va más allá de solo vestir a la imagen. Desde preparar los mantos, las joyas o el propio trono, "todo con tal de que esté perfecto", dice Jaime quien admite que no siempre llueve a gusto de todos y es frecuente escuchar quejas de su trabajo, especialmente en lo relacionado a los mantos.

La Virgen de Candelaria acumula algo más de 20 de ellos, aunque algunos ya no se pueden usar. "Tenemos unos 15", explica el camarero, que además ha confeccionado varios de ellos. y añade que "en cuánto a cuál usar en cada momento suele haber consenso con los dominicos", la orden religiosa responsable de la Basílica.

De su colección particular, la virgen de Candelaria tiene mantos que alcanza los tres metros, aunque los más nuevos se han elaborado siguiendo el mismo patrón de 2,40 metros. En este caso se ha elegido un manto verde con bordados en dorado, color con el que saldrá de su "hogar" este sábado y que no es casualidad.

La Iglesia celebra este 2025 el año de la esperanza, circunstancia que ha marcado la elección de todos los elementos de esta peregrinación.

Los detalles

En ese sentido, Jaime Estévez revela que "lo importante no es el manto". Y es que el símbolo de la esperanza es una ancla, elemento que se ha colocado en el traje brocado que lleva ya la Virgen de Candelaria. "Se trata de un ancla de Santa Ana que le ha prestado a su amiga", indica.

"Tampoco hemos querido ponerla muy ostentosa porque al fin y al cabo va de peregrina", relata el camarero de la Patrona para añadir que todas las joyas que llevará a la ida son de plata. Entre ellas, las medallas institucionales que exige el protocolo: la del Cabildo de Tenerife "la más elevada porque es la más importante", la de Santa Cruz de Tenerife que también lleva el Niño, y la de alcaldesa de Candelaria que lleva en el cinturón.

Jaime Estévez se encarga de la preparación de la Virgen de Candelaria para su visita a Santa Cruz / María Pisaca Gámez / ELD

Los detalles se cuidan al máximo atendiendo a la simbología de cada acto, de ahí que ya se haya previsto un cambio especial para la visita que llevará a cabo la imagen a la prisión Tenerife II. "Llevará el manto de la amargura, que es más corto y un rosario de penitente elaborado por Rosarios Artesanos, de Cádiz", comenta Estévez.

"Aunque la Virgen es de gloria, en esta ocasión se acerca a un lugar de dolor, y no se presenta con los signos del poder humano, sino con los signos del amor que todo lo redime, el que siente por su hijo", concluye el camarero.