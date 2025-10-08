El Cabildo de Tenerife invierte 2,8 millones de euros en reforzar la vigilancia en el Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife mantiene la estrategia de mejorar los servicios, el control y la vigilancia en el Parque Nacional del Teide. Este es el sentido de la encomienda a la empresa pública Gesplan por 2,8 millones de euros para la contratación de nueve trabajadores destinados a mejorar la atención al visitante y la seguridad en el principal espacio natural protegido de la Isla y de Canarias que visitan cada año 5,2 millones de personas, el 88% turistas. Estos efectivos completan los 30 existentes para un total de 39. El Consejo de Gobierno insular aprueba el Decreto de la Presidencia de 2 de octubre pasado que establece el encargo.

Presupuesto

El presupuesto total exacto es de 2.859.656 euros con una duración total de tres años en el caso de la atención, mientras el servicio transitorio de seguridad se desarrollará hasta el 3 de marzo de 2026. El encargo será financiado con fondos propios de la Corporación insular.

Refuerzo

Para la presidenta Rosa Dávila, «esta medida viene a reforzar las labores de control, vigilancia y conservación del corazón de Tenerife». Incide en que «estamos trabajando para tener el mejor parque nacional del país y vamos a protegerlo por encima de cualquier cosa». El objetivo principal es garantizar la continuidad de los servicios esenciales, evitando cualquier interrupción en la atención al público y en las labores de seguridad de este espacio, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Urgencia

Entre las razones que fundamentan la urgencia destaca la alta afluencia de visitantes en el Teide durante todo el año; la necesidad de mantener la seguridad y bienestar de esos turistas, especialmente en zonas de difícil acceso o riesgo; la importancia de proteger el entorno natural frente a posibles daños o conductas inadecuadas y la continuidad de los servicios de información, atención y educación ambiental para una experiencia turística responsable y sostenible.

Personal

El nuevo encargo a Gesplan contempla, además, un refuerzo del personal y los medios para mejorar la atención y la seguridad en el Teide. En el sendero Telesforo Bravo se incorporarán dos capataces para reforzar las labores de control y acompañamiento de visitantes. Mientras, en Montaña Blanca se sumarán un técnico titulado medio o diplomado en turno de mañana, así como un guarda rural de tarde y otro de noche (serán catorce guardas en total), garantizando cobertura y supervisión continua en uno de los accesos más transitados del parque.

Equipos

Asimismo, se refuerzan los equipos itinerantes con la incorporación de cuatro nuevos guardas rurales y un vehículo adicional en el turno de tarde, lo que permitirá una vigilancia más eficaz, una mayor capacidad de respuesta ante incidencias y una atención más cercana a los visitantes en distintos puntos del parque. En total serán cinco nuevos vehículos los incluidos en este encargo.

Protección

Esta suma de nuevo personal consolida el aumento en la protección del parque nacional, Se une al proceso de los 16 nuevos efectivos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuya incorporación ya está aprobada. Ocho plazas corresponden a Agentes de Medio Ambiente, que tendrán su base en el municipio de La Orotava para constituir la primera línea de defensa frente a amenazas como incendios forestales, usos indebidos del territorio o conductas que atenten contra la biodiversidad. Los otros ocho puestos corresponden a ingenieros forestales o agrónomos.

Ecologistas

«Los ecologistas lo que quieren es un cuadro en el que solo accedan los científicos». Así valora la presidenta insular la oposición de algunos colectivos al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide a los que manda un recado. Entiende que supone «un salto extraordinario» en materia de protección y conservación respecto al anterior documento de hace 22 años. Dávila detalla las «mejoras» de un nuevo Plan que busca «el consenso» y que tenga en cuenta los efectos del cambio climático, pero que resulta «ambicioso» en materia de conservación, si bien habrá «usos tradicionales», como la apicultura, que tendrán que convivir con esa gestión de la protección del medio en los próximos diez años de vigencia. Rosa Dávila avala entre las actividades tradicionales a mantener en el Teide la recogida de arena de derribo para la elaboración de las alfombras del Corpus: «Ellos están por prohibirlo, pero creemos que no tiene impacto ambiental» concluye.