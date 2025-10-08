Comercio
Aplazado hasta noviembre el debate sobre la apertura dominical
Se desarrollará en el Recinto Ferial y se expondrán las diferentes posiciones
La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz aplaza hasta el mes de noviembre la celebración del polémico debate sobre la apertura comercial los domingos en la ciudad, la cual estaba prevista para el 14 de octubre. Aún no se ha decidido la fecha exacta, aunque se prevé que la Mesa de Comercio tenga lugar a principios de noviembre. Lo que sí se sabe ya es el lugar en el que se desarrollará, en el Recinto Ferial.
Durante este encuentro se expondrán las diferentes posiciones relacionadas con la apertura comercial los domingos en Santa Cruz. Las grandes superficies siguen exigiendo la posibilidad de poder abrir los domingos, mediante la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que actualmente solo incluye al casco histórico de la capital, donde sí pueden abrir todos los locales, independientemente de la superficie que tengan. Por su parte, los negocios de Zona Centro se niegan a dicha posibilidad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ha indicado que sin consenso no habrá ampliación de la ZGAT, y el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, (PP), defiende la libertad horaria en Santa Cruz. n
- El nuevo plan del Teide apuesta por la eliminación del muflón en cinco años
- El dueño de La Chasnera niega que urdiera un complot para comprar una gasolinera en Arafo
- Confirmada la pena de prisión para Renuka Satyani por una agresión en el Casino de Tenerife
- La peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife movilizará a 1.300 efectivos de seguridad
- Los vecinos del barrio de La Rambla volverán a manifestarse por un acceso seguro desde la TF-5
- El Gobierno de Canarias propone que solo se pueda visitar el Teide en guagua entre las 9:00 y las 13:30 horas
- Subir al Teide tendrá un coste en 2026: tarifas, exenciones y nueva ecotasa en el Parque Nacional
- Una marabunta de quads, coches y guaguas al atardecer: así es un operativo en el parque nacional de Tenerife