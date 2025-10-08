Aplazado hasta noviembre el debate sobre la apertura dominical

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz aplaza hasta el mes de noviembre la celebración del polémico debate sobre la apertura comercial los domingos en la ciudad, la cual estaba prevista para el 14 de octubre. Aún no se ha decidido la fecha exacta, aunque se prevé que la Mesa de Comercio tenga lugar a principios de noviembre. Lo que sí se sabe ya es el lugar en el que se desarrollará, en el Recinto Ferial.

Durante este encuentro se expondrán las diferentes posiciones relacionadas con la apertura comercial los domingos en Santa Cruz. Las grandes superficies siguen exigiendo la posibilidad de poder abrir los domingos, mediante la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que actualmente solo incluye al casco histórico de la capital, donde sí pueden abrir todos los locales, independientemente de la superficie que tengan. Por su parte, los negocios de Zona Centro se niegan a dicha posibilidad.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ha indicado que sin consenso no habrá ampliación de la ZGAT, y el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, (PP), defiende la libertad horaria en Santa Cruz. n