La sequía golpea a la agricultura tinerfeña en el cierre de la emergencia hídrica

La sequía pertinaz golpea todavía a Tenerife, aunque de forma algo más atenuada en el mes del cierre de la emergencia hídrica, el próximo día 31. Septiembre finaliza con el 28% de capacidad de las 21 balsas de la Isla lleno, el mejor dato en tres años, pero se mantiene el riesgo en el campo hasta el final de 2025. Lo demuestra el cálculo respecto al mes pasado con un descenso del 8% del caudal, de 1.748.355 a 1.410.383 metros cuadrados (-337.972). El último balance 'normal', sin alharacas, en esta época del año se remonta al 1 de octubre de 2022 cuando el volumen era del 35% con 1.764.413 metros cúbicos.

Atenuada pero persiste

La sequía persiste, aunque en menor medida que el año anterior cuando el global era de 950.863 metros cúbicos almacenados (459.520 más de agua en el diferencial interanual). Las obras hidráulicas y otras acciones planificadas incluidas en el marco de la emergencia hídrica decretada en mayo de 2024 han servido de colchón para aliviar un verano complicado. Pero la declaración concluye el próximo día 30 sin renovación y aunque las 21 balsas de la Isla gestionadas por la empresa pública Balten cerraron el mes pasado con ese 28% de capacidad, el mejor dato en tres años a estas alturas, el riesgo para el agua de regadío en las medianías del campo isleño se mantiene hasta finales de 2025.

Descenso

Ese 28% supone un descenso de casi del 9% respecto a agosto a pesar de las acciones planificadas para garantizar la distribución de agua a los agricultores. Pero es que al finalizar agosto eran 2. 392.136 metros cúbicos. Es decir, entre julio y agosto ya hubo un descenso de casi un 13%. Una progresión continua de bajada.

Reservas

Las lluvias de marzo y abril permitieron tener reservas para el verano, pero hay que volver a mirar al cielo en estos meses claves del otoño para vigilar la pluviosidad anual y desear que llueva para no pasar apuros. El año hidrológico comprendido entre el 1 de octubre en este caso de 2024 y el 30 de septiembre de este año, no ha sido bueno evidentemente.

Almacenamiento

Octubre de 2025 comienza con un almacenamiento de 1.410.383 de metros cúbicos sobre un total de 5.043.692, que el Cabildo de Tenerife valora como el mejor dato para el inicio del otoño en los últimos tres años. El problema es que la cifra ya era bastante baja respecto a otros periodos anteriores.

Garantías en verano

E l consejero insular de Sector Primario, Valentín González, valora que «los pasos dados en el marco de la emergencia hídrica han permitido que afrontáramos el pasado verano con garantías para el riego en cuanto a la distribución de agua para tal fin». González agrega que en base a estos datos, la situación es «óptima para afrontar el otoño con garantías de suministro».

Calor inusual

Destaca en este sentido que «históricamente, a partir de octubre, el consumo de agua para riego disminuye notablemente gracias al descenso de las temperaturas, lo que permite a las balsas comenzar un periodo de almacenamiento que se prolonga hasta la primavera». Concluye: «Siempre sujeto a que haya precipitaciones durante esta estación». La clave está que eso sea así y que no venga otra ola de calor en esta época del año. El inicio de mes no parece confirmar los buenos augurios con el Anticiclón de las Azores bloqueando la llegada de borrascas atlánticas.

Por zonas

La comarca del noreste (La Laguna, Tegueste y Tacoronte) presenta casi un 50% más de almacenamiento que el año anterior y la zona de Icod-La Guancha sube en un 24%. El Sur (Las Galletas-Valle San Lorenzo) se sitúa en un 23,3%, superando el 17% de 2024. La zona de Vilaflor, por último, comienza el mes en un 20,8%, un 12,4% más que el año pasado. En datos globales , el norte recoge un 30,6% en sus 16 balsas y el sur, que suele registrar mejores cifras, apenas alcanza un 23,2% en regenerada y el 22% en blanca (pozos y galerías).

Emergencia y Mesa Insular

La emergencia hídrica fue declarada el 29 de mayo de 2024 por seis meses. En noviembre se acordó una prórroga de tres más hasta finales de febrero de este año y entonces una segunda de ocho hasta finales de octubre de 2025. El próximo martes está convocada una nueva Mesa Insular de la Sequía que llevaba sin reunirse cuatro meses, en concreto desde el pasado 13 de junio cuando celebró su séptima cita.