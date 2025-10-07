El reasfaltado de la TF-1 en el Sureste abarca 24 kilómetros

El Cabildo de Tenerife culminará el próximo mes el reasfaltado de la Autopista del Sur (TF-1) entre los municipios de Arico, Fasnia y Güímar –ubicados en el sureste de la Isla–, una intervención estratégica que cuyo trazado abarca 24 kilómetros de vía y que ha requerido una inversión global de 30 millones de euros.

La Autopista del Sur, una de las principales arterias de comunicación de la Isla, soporta diariamente un volumen de tráfico superior a 70.000 vehículos. Con la finalización de los trabajos, la Corporación insular da respuesta a una demanda de la ciudadanía y del sector económico insular, «mejorando la seguridad y el confort de la conducción, e incorporando además criterios de sostenibilidad y economía circular en la ejecución de las obras públicas», señala el Gobierno insular.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que la finalización de los trabajos «marca un antes y un después en la conservación de nuestras carreteras». Desde su perspectiva, «hemos demostrado que es posible modernizar infraestructuras esenciales con una planificación eficiente, minimizando las molestias a los usuarios y cuidando el entorno natural».

Dávila subrayó que esta actuación en la TF-1 «refleja la hoja de ruta» de la Administración insular en materia de movilidad sostenible. «Rehabilitar 24 kilómetros con técnicas de reciclaje de asfalto, reducir la huella de carbono y aprovechar los recursos disponibles son medidas que consolidan un nuevo modelo de gestión responsable y avanzada de la red viaria insular», apostiló la presidenta.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto ha sido la reutilización del 50% del asfalto retirado, gracias a técnicas de fresado que permiten reciclar el material y reducir significativamente la necesidad de extraer nuevos áridos. Esta práctica ha permitido minimizar el consumo de recursos naturales y reducir la huella de carbono generada por la obra.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, destacó el hecho de que «los trabajos se han desarrollado en horario nocturno, entre las 21:00 y las 06:00 horas, para evitar afectar al tráfico diurno y al tejido económico de la zona». Asimismo, resaltó que «cada noche, más de 50 operarios especializados, una veintena de camiones y maquinaria pesada han permitido extender unas 1.200 toneladas de mezcla asfáltica, lo que evidencia la magnitud y complejidad de esta actuación», una de las más relevantes que tienen lugar en la red viaria insular.

Además de la renovación del firme, el proyecto que está a punto de concluir incluye la colocación de bandas sonoras, el recrecido de biondas y al mediana, captafaros, repintado completo de señalización horizontal, barreras rígidas de hormigón y pretiles en los puentes, reforzando así la seguridad y la comodidad de los conductores.

La intervención se enmarca en el plan insular de rehabilitación de más de 600 kilómetros de carreteras, incluido en el paquete de 70 medidas para la transformación de la movilidad en Tenerife, cuyo objetivo es disponer de una red viaria moderna, segura y respetuosa con el medio ambiente.

La presidenta del Cabildo agradeció «el esfuerzo y la coordinación de todo el personal técnico, de las empresas adjudicatarias y de la Guardia Civil de Tráfico». Al tiempo, aseguró que «el éxito de obras de esta magnitud radica en la colaboración y la profesionalidad de todos los equipos implicados». n