Garachico aprueba el presupuesto para 2025 en septiembre

El Ayuntamiento de Garachico ha aprobado el presupuesto para 2025 el pasado mes de septiembre. El documento presupuestario se refrendó en una sesión extraordinaria el 25 de septiembre y actualmente se encuentra en período de exposición pública y alegaciones hasta el 24 de octubre. Ha salido adelante gracias a los votos a favor del grupo de gobierno de CC y PSOE. Contó dos votos en contra de la oposición de A'Gara, partido liderado por el exalcalde Ramón Miranda. Disculparon la ausencia de los otros dos ediles, capitaneados por Miranda, que no asistieron a la sesión.

Más de siete millones

La cuantía anual del consistorio para el ejercicio de 2025, a punto de finalizar, asciende a más de 7.200.000 euros, un 7,5% más con respecto a 2024. Este porcentaje se traduce en más de medio millón de euros. El capítulo uno del presupuesto, destinado al personal, alcanza casi la mitad: un 46,76%. Son más de tres millones de euros. Este aumento, según la argumentación del equipo de gobierno en el pleno de aprobación inicial, se debe al proceso de estabilización del personal. "Hemos estabilizado a funcionarios a todo el personal estructural, tal y como dice la norma e indicado por los servicios jurídicos. Ello supone un gasto de 400.000 euros más en el capítulo uno", han explicado.

Por qué tan tarde

El consistorio garachiquense ha aprobado el presupuesto, prácticamente, sobre la bocina y con el ejercicio de 2025 casi terminado. Durante la sesión plenaria extraordinaria, CC y PSOE han explicado que "hasta el mes de julio no se aprobaron en el Congreso de los Diputados las entregas a cuenta de ingresos provenientes de la administración y nos corresponden en torno a 300.000 euros", han manifestado. Además, vuelven a hacer alusión a los gastos de personal y basura para ajustar la cuenta anual municipal con esas entregas. "Desde que nos las comunicaron oficialmente, una vez aprobadas en el Parlamento, pudimos tramitar y aprobar el presupuesto. Nos las comunicaron en julio. Ha sido aprobado en septiembre, puesto que en agosto no se pudo", han alegado.

Más gastos por la estabilización y la basura

En cuanto al capítulo de gastos, hay un aumento del 15,71% en comparación con 2024. Son más de tres millones de euros que CC y PSOE defendieron en relación al proceso de estabilización laboral mencionado anteriormente y un cambio en el servicio de recogida de basura. Según el documento presupuestario, esta última prestación ha pasado a proporcionarse directamente desde la entidad local, mientras que antes estaba mancomunado a través del Consorcio Isla Baja. "Hemos doblado el servicio por las necesidades actuales en cuanto a residuos sólidos en Garachico. De ahí, el sobrecoste de unos 200.000 euros", han justificado en el pleno.

Las inversiones reales del presupuesto del Ayuntamiento de Garachico para este 2025 representan un 0,43% del total. Son casi 31.000 euros para el consistorio y 95.000 euros para el geriátrico, haciendo un total de casi 126.000 euros. En 2024, la financiación fue de 165.000 euros.

Presupuesto del Hospital de Ancianos

Junto al documento presupuestario del Ayuntamiento, también ha salido adelante el del Organismo Autónomo Hospital Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción. Esta entidad, dependiente de la institución local, cuenta con un importe de más de dos millones de euros. El capítulo uno, dedicado también a los empleados, es del 58,19% del total.

Pagos financieros

El gasto financiero roza los 100.000 euros, un 24,62 % más debido a las actualizaciones de los intereses de la deuda.