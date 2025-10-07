Comienza la construcción del nuevo IES Las Chafiras, en San Miguel

El acto simbólico de colocación de la primera piedra celebrado hoy supone el inicio de la construcción del Instituto de Educación Secundaria (IES) Las Chafiras, en Llano del Camello (San Miguel de Abona). Con una inversión de 9.426.611 euros, la edificación se realiza en una parcela de 11.929 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento al Ejecutivo regional. Su capacidad será de 700 alumnos distribuidos en 22 aulas, de las que 16 se destinarán a Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y las seis restantes, a Bachillerato.

El acto contó con la presencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; el alcalde sanmiguelero, Arturo González; y el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez. Esta obra forma parte del Plan de Choque de Infraestructuras Educativas para el Sur, presentado el 18 de junio de 2024, que ya contempla 30 actuaciones por un coste superior a los 84,2 millones de euros.

Una obra clave

Manuel Domínguez recordó que el IES Las Chafiras «es una obra clave para aumentar la oferta educativa y continuar sustituyendo las aulas provisionales por centros adaptados a las nuevas necesidades». El Plan responde «al fuerte crecimiento demográfico que soporta actualmente la red de centros públicos en esta zona de la Isla». Con el mismo, «queremos garantizar la igualdad de oportunidades en todos los territorios del archipiélago y modernizar la red pública educativa en uno de los municipios de mayor expansión residencial de Canarias como San Miguel de Abona».

Colocación de la primera piedra del IES Las Chafiras. / El Día

El consejero de Educación, Poli Suárez, destacó que la construcción de este instituto «será muy importante no solo para San Miguel de Abona, que lleva esperando mucho tiempo este centro, sino para toda la comarca». Al tiempo, destacó que es «una respuesta planificada y viable a la realidad de muchas familias del sur de la Isla, donde el crecimiento poblacional ha incrementado notablemente la demanda de plazas educativas en los últimos años». Suárez indicó que este proyecto «permitirá aliviar la presión sobre los institutos cercanos y ofrecer a los estudiantes de San Miguel de Abona un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales».

"El IES Las Chafiras marcará un antes y un después en la educación en el municipio". Arturo González — Alcalde de San Miguel de Abona

El alcalde, Arturo González, celebró que, con el inicio de esta obra, «se cumple una de nuestras reivindicaciones históricas». El regidor se mostró convencido de que el IES Las Chafiras «marcará un antes y un después en la educación en el municipio».

El plan de choque

El Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del Sur de Tenerife 2024-2031, que cumple este octubre dieciséis meses desde su puesta en marcha, suma ya ocho obras finalizadas, cinco en marcha, siete en redacción y otras diez en fase de inicio. La planificación se ha actualizado este año con la incorporación de tres actuaciones en Guía de Isora, Güímar y Fasnia, que amplían el alcance del programa y fortalecen la red pública en toda la zona sur de la Isla.

Autoridades, alumnos y docentes durante la colocación de la primera piedra del IES Las Chafiras. / El Día

El Plan contempla diez nuevos centros educativos y la ampliación de otros veinte, distribuidos en una docena de municipios con el objetivo de garantizar la escolarización, modernizar las infraestructuras, equilibrar la oferta educativa y sustituir las aulas provisionales por espacios modernos, accesibles y sostenibles