El baldaquino para la Virgen ya está en la Basílica de Candelaria

En la puerta de la Basílica de Candelaria recibió anoche el subprior del convento de los padres dominicos el baldaquino que, trasladadado por grúas Cuchi y en una caravana que recorrió la Autopista del Sur (TF-1), había partido una hora antes desde la parroquia matriz de La Concepción, en la capital tinerfeña.

Al frente del operativo, Pedro López, con su incondicional Dailos Gómez, quienes ya afrontaron este operativo con el traslado del baldaquino de la Virgen del Carmen, en el santuario-parroquia de Los Realejos, hasta Santa Cruz, el martes 30 de septiembre.

Cabe recordar que el préstamo de estas andas se debe a que las que habitualmente utiliza la Patrona de Canarias, en su Basílica, no caben por la puerta de la torre del campanario de La Concepción, en Santa Cruz, por donde está prevista su entrada y salida, tanto el próximo sábado –la llegada– como el viernes 24, cuando saldrá de regreso. Además, también hay varias celebraciones durante la estancia en la ciudad, que contemplan que la Virgen se aproxime a la plaza de la iglesia matriz.

Con las andas de la Virgen del Carmen ya en la Basílica, ahora la organización procederá a bajar a la Patrona de Canarias de su camerino para colocarla en la estructura con la que peregrinará a Santa Cruz. Junto a los remates, y con la colaboración de la Cofradía del Carmen de Los Realejos, se procederá a preparar la imagen.