El Ayuntamiento de El Tanque reivindica la mejora de tres vías desde hace dos años. Las carreteras para las que solicitan una reforma son la TF-82 (va desde Icod y hasta Adeje, atravesando el municipio), la TF-421(parte desde Garachico por el barrio de Las Cruces) y la TF-423 (conecta con Los Silos por Tierra del Trigo).

Más de siete veces por escrito

La alcaldesa, Esther Morales (PSOE), dice que tras más de siete solicitudes por escrito, no se ha obtenido respuesta por parte del Cabildo de Tenerife. "El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, no contesta a los mensajes tampoco", añade. Según la regidora tanquera, las carencias están sobre todo en "la falta de limpieza en los márgenes de la vía, donde la maleza se acumula e impide la visibilidad, o la falta de señalización tanto vertical como horizontal, destacando el marcado o remarcado de los pasos de peatones y líneas que delimitan los carriles y demás señalización. Lo peor de todo es el firme de la calzada en varios tramos muy deteriorados", enumera.

Morales argumenta que quiere soluciones para El Tanque, aunque hace extensibles sus peticiones para toda la comarca de Daute. "Muchos ciudadanos transitan este viario día tras día. Al paso por nuestro municipio contribuyen al desarrollo económico de la zona", explica. Estas tres carreteras sirven para conectar el noroeste de Tenerife con el Sur, siendo frecuentadas por los vecinos que viven en esta zona, pero trabajan en la otra vertiente de la Isla.

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, se ha mostrado sorprendido por la demanda de la regidora tanquera. "Sus peticiones se inician justo en julio de 2023, año en el que iniciamos el mandato este equipo de gobierno", refiriéndose a CC y PP. "Si está exigiendo todas estas mejoras es porque el anterior grupo de gobierno que estuvo en el Cabildo, el PSOE, no realizó ninguna reforma en estas vías", ha añadido.

Colas en días anteriores en la TF-421 / E. D.

Sobre la TF-421

Según la alcaldesa de El Tanque, sí que se ha iniciado la redacción del proyecto de la TF-421, que pasa por el paisaje protegido de los Acantilados de La Culata. Este hecho "retrasará el arreglo de esta vía, ya que luego necesitan informes de órganos sectoriales, además del impacto ambiental y luego licitar. Eso pueden ser, perfectamente, dos años o más", estima. Morales ha tenido varios encuentros con el responsable insular, Dámaso Arteaga, al respecto de esta carretera, aunque no se ha dado respuesta a lo solicitado por escrito.

Además, es la única que sigue conectando la comarca en caso de que ocurra cualquier incidencia en la TF-42, principal vía de esta parte de Tenerife y que transcurre por el litoral. "Si existe un desprendimiento entre Icod y Garachico, hay un mar de leva o cualquier otro corte, la TF-421 es la que soporta todo el tráfico rodado de esta zona de Tenerife. Por lo tanto, necesita de una gran mejora para garantizar la seguridad de las personas que la transitan", manifiesta Morales.

En cuanto a esta carretera, el consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, ha asegurado que la alcaldesa, Esther Morales, ha estado en la coordinación del proyecto de mejora y "que su redacción se encuentra muy avanzada. Ella es quien ha marcado las prioridades en este proyecto y la obra estará licitada en 2026", anuncia. Según Arteaga, la actuación en la TF-421 es "una prioridad. Está en los presupuestos insulares de 2025 y en cuanto a la TF-82 estará en el documento presupuestario de 2026".

Colas en la TF-421 / E. D.

En cuanto a la TF-82, la regidora municipal de El Tanque también avanza que se está formalizando el contrato de redacción. "El tramo a mejorar estaría desde la plaza de El Tanque Alto y hasta el barrio de Erjos", puntualiza.

Cronología de peticiones

La mandataria socialista de El Tanque ha hecho públicas las diferentes peticiones que ha realizado por escrito al Cabildo de Tenerife. Desde julio de 2023 y hasta septiembre de 2025, ha enviado hasta ocho solicitudes a la Corporación insular para que estas tres carreteras del municipio reciban obras y mejoras de acondicionamiento. El consejero insular responsable de las vías de Tenerife ha dicho que "somos sensibles a las peticiones que nos hace cada ayuntamiento. Mientras redactamos actuaciones o reformas más grandes, resolvemos los problemas puntuales del día a día", ha concluido.