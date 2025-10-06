La planta solar flotante de Las Cercas espera por su autorización

La balsa de Valle San Lorenzo tendrá la segunda planta fotovoltaica flotante de la Isla una vez que el proyecto supere el trámite actual de exposición pública al que se somete para su autorización. Con 1.920 paneles solares, un presupuesto superior a 1,1 millones de euros y cuatro meses de plazo de ejecución estimado, la instalación producirá un megavatio de energía limpia.

Promovida por la Entidad Pública Empresarial local Balsas de Tenerife (Balten), dependiente del Cabildo, su construcción en el embalse de Las Cercas (Arona) –con capacidad para almacenar 250.000 metros cúbicos– permitirá no perder espacio de tierra productivo, aprovechando la lámina de agua. Además, persigue el autoabastecimiento de la energía necesaria para el funcionamiento de la balsa, así como mantener precios razonables y competitivos.

El proyecto, además, no agota la capacidad teórica de la energía aprovechable de la instalación fotovoltaica flotante, ya que en fases posteriores podría ampliarse hasta alcanzar una potencia máxima de aproximadamente 2.300 kilovatios.

Los trabajos previstos en el proyecto que se encuentra en exposición pública contemplan la sustitución de toda la lámina impermeable de la balsa así como otras intervenciones requeridas para la posterior instalación de un generador fotovoltaico flotante. La impermeabilización cuenta con un presupuesto que asciende a 1.504.957 euros.

Estos trabajos permitirán «mejorar la eficiencia en el almacenamiento del agua», un aspecto que el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, considera «fundamental, teniendo en cuenta las circunstancias climáticas y sus consecuencias», según señaló al anunciar la puesta en marcha de esta iniciativa.

La instalación de las placas fotovoltaicas flotantes en esta balsa del sur de la Isla forma parte del proceso para alcanzar la autosuficiencia energética, mientras que la actuación que se diseña para la reimpermeabilización implica asegurar la viabilidad del proyecto fotovoltaico. González Évora resalta que la planta solar flotante de la balsa de Las Cercas, en Valle San Lorenzo, «forma parte del Plan Estratégico de Descarbonización de la entidad empresarial Balten». Asimismo, hace hincapié en que la actuación contempla la necesidad de dejar expedito el espacio suficiente de lámina de agua para la recarga de helicópteros para hacer frente a un eventual incendio forestal.

Valentín González Évora, consejero insular de Sector Primario, pone de manifiesto que «la instalación de estas placas es un proyecto pionero en Canarias» que desarrolla el Cabildo cuyo primer ejemplo está ejecutado en la balsa de San Antonio, en La Matanza de Acentejo. Se trata de intervenciones «con las que pretendemos avanzar hacia la descarbonización de Balten, utilizando las energías renovables con el objetivo de aplicar criterios de sostenibilidad a las actuaciones que impulsamos desde el área».

La planta fotovoltaica flotante que se construirá en Valle San Lorenzo consistirá en instalaciones formadas por varias hileras de flotadores que conformarán una plataforma flotante sobre la que se colocan los paneles fotovoltaicos. La misma estará anclada a los laterales, al tratarse de una balsas de regadío. Asimismo, dicha plataforma se amarrará mediante cabos con el fin de que los flotadores se muevan lo menos posible, para que resista los empujes horizontales debidos al viento y al oleaje. n