Pasar la noche en el Teide: solo en cuatro zonas y con permiso

El Cabildo de Teneriferegulará a partir de ahora las autorizaciones para pernoctar al aire libre en el Parque Nacional del Teide a través de la plataforma Tenerife ON en su formato de web y app. La acampada libre no está permitida en el principal espacio natural protegido de la Isla y de Canarias, pero se puede pasar la noche con un permiso de vivac (jornada completa de campamento que incluye dormir en cuatro puntos específicos a más de 2.500 metros de altitud: Montaña Blanca, la Degollada de Pico Viejo, el entorno del Parador y Guajara.

El acceso a las zonas para realizar la modalidad de vivac o vivaquismo es posible únicamente a pie a través de los senderos S-15 (Alto de Guajara), S-07 (Montaña Blanca-La Rambleta), S-09 (Teide-Pico Viejo-Mirador de las Narices del Teide) y S-23 (Los Regatones Negros). En estos enclaves es posible pasar la noche al raso, siempre con autorización previa de la dirección del parque y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

En los lugares permitidos se podrá realizar la actividad desde las 19:00 horas (o el ocaso) del día de la autorización a las 08:00 horas del siguiente. El aforo permitido oscilará entre las 15 plazas de la zona Teide (Parador) y las 30 de Montaña Blanca, estando previsto que se reduzcan una vez que entre en funcionamiento el Refugio de Altavista, cuya reapertura está prevista para antes de fin de año tras cinco de cierre, desde noviembre de 2020.

Vehículos en el Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez / t

Autorizados

El área permitida de Pico Viejo se encuentra a una cota aproximada de 3.050 metros de altitud y dispone de áreas resguardadas. Su acceso al punto se realiza desde el sendero S-09 (Pico Viejo-Mirador de las Narices del Teide), el cual requiere de autorización previa para transitarlo y que implica equipamiento imprescindible de alta montaña.

Zona Teide

La zona denominada Teide está situada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y cuenta con zonas resguardadas por una colada. Su acceso para los visitantes se produce desde el S-9 (Montaña Blanca-La Rambleta) y también requiere permiso previo para hacer el sendero.

Montaña Blanca

El espacio Montaña Blanca (Montaña Blanca-La Rambleta) es una zona abierta con una colada cuyo lateral ofrece algo de abrigo para los usuarios y se encuentra a 2.700 metros de altitud. También se accede desde el sendero S-7.

Guajara

El punto de Guajara (Altos de Guajara) está en un enclave en donde existen unos restos de contrucción de observación astronómica sin mantenimiento, siendo la recomendación más segura para pernoctar varios puntos de abrigo de origen lávicos. Se encuentra a 2.700 metros sobre el nivel del mar y se accede a este punto desde el sendero S-15.

Regulación

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que “el Cabildo está regulando las actividades y el vivaqueo es una modalidad segura y que respeta el medio ambiente". El objetivo es que se pueda disfrutar de un entorno natural como el Parque Nacional del Teide sin dejar rastro en los cuatro enclaves en los que está permitido pernoctar a la intemperie o al raso, exclusivamente.

Alta montaña

Peérez subraya que “las zonas autorizadas se encuentran por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que implica extremar las precauciones porque las personas se tienen que enfrentar a condiciones climáticas extremas con frío, viento y elevada insolación. Son condiciones de alta montaña, con lo que es necesario que los visitantes utilicen un equipamiento adecuado”, señala Pérez.