'La Morenita' hecha imán, llavero y estampita: la venta de souvenirs religiosos no para pese a la ausencia de la Virgen de Candelaria

Con la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, la Basílica quedará vacía de su imagen más representativa, pero en los alrededores de la misma podemos seguir viendo la advocación mariana en múltiples formatos. Llaveros, imanes, figuritas, rosarios, pulseras o postales, cualquier forma o manera aguanta la presencia de la Patrona del Archipiélago.

Un tema, el de los souvenirs, que ha convertido la imagen de los santos en un recuerdo, en un regalo tras el paso por ciertos lugares, en algo más básico que lo aleja de la fe. En Candelaria hay un punto de referencia para cumplir este ritual. Son más de 9.000 referencias de objetos con la patrona de Canarias como protagonista. Y no solo eso, sino más de 4.000 de otros santos.

En 'La Casa de las Imágenes', Francisco García Hidalgo, Paco para el común de los mortales, lleva más de 40 años trabajando en un sector que parece no estar en crisis: "No ha bajado el interés. Hay gente que piensa que ya no se vende, pero siguen viniendo por fe o por interés". Pese a que la Virgen estará de retiro en Santa Cruz dos semanas, el empresario pronostica que las ventas no sufrirán un gran bajón: "Con la ausencia de la Virgen afloja un poco, pero casi no se nota. Luego, el día que vuelve y los dos o tres días siguientes se vende más, incluso, que cuando el municipio está en fiestas, por lo que se acaba compensando".

Algunos de los objetos con la imagen de la Virgen de Candelaria / María Pisaca

Los objetos que contienen una representación de la Virgen de Candelaria son los que más se venden en esta tienda, pero no con la diferencia que podría parecer por su cercanía a la Basílica: "No vendemos tanto de la Virgen como parece, porque también está cerca la propia tienda de la Basílica. Incluso, a veces los mandamos allí si buscan algo más específico. Productos de San Pancracio también vendemos muchos, de José Gregorio, que será canonizado el día 19 de octubre, del santo hermano Pedro o del Padre Anchieta".

Más allá del cristianismo, 'La Casa de las Imágenes' cuenta con referencias relacionadas con otras religiones. Por ello, este empresario diversifica e incluye en su oferta "muchísimos santos y productos de santería cubana o mexicana. Esta última, que es la Santa Muerte, se vende un montón". Paco señala la disponibilidad de elementos del budismo o esotéricos. Productos de distintas partes del mundo que lo han llevado a "aprender muchísimo".

Más canarios que turistas

En Candelaria cada vez es más habitual ver a los turistas con un recuerdo de su paseo por las calles del municipio. Los recordatorios más vendidos tienen a la Virgen de Candelaria como imagen en cualquier tipo de soporte. "Tenemos cientos de rosarios o imanes. Estos últimos son únicos, porque nos los hacen especialmente para nosotros", apunta Francisco García.

A pesar de la atracción y el interés que despierta entre los turistas la imagen santa que alberga Candelaria, Paco asegura que la mayoría de su clientela es canaria: "El 90% de las ventas las hacemos a la gente de las Islas, a los canarios. Muchos de los turistas entran a curiosear y salen. Quien más consume aquí es el cliente local que conoce la historia de la Virgen".

Un cliente admira una figura de la patrona de Canarias / María Pisaca

Eso sí, si recibe a un turista que sabe a dónde entra, Paco hace el agosto: "Cuando entra un turista al que le gusta este tipo de tienda, compra y se queda fascinado. Un día enviamos una compra de un jugador francés del Liverpool que vino a Tenerife y compró numerosas figuras. Se gastó unos ocho o nueve mil euros". Casi nada.

Una tienda bendecida

La prosperidad de 'La Casa de las Imágenes' viene acompañada de un arduo trabajo durante décadas... y una ayuda divina. No hay mejor comienzo para una tienda de este tipo que ser bendecida, algo que recibió el negocio de Paco por parte del recordado padre Jesús Mendoza, en su etapa como rector de la Basílica. Desde entonces, cuenta Paco, la empresa ha ido creciendo y siendo un referente en la venta de imágenes bíblicas no solo a nivel local, sino mundial.

Con el negocio gestionado por su hijo, Francis, aunque con la presencia habitual del fundador, 'La Casa de las Imágenes' cambiará de aspecto. En un local de nueva edificación y paralelo al actual, Paco piensa dar mayor espacio a una tienda que siente que se queda pequeña: "Tengo un proyecto desde hace 30 años que no he podido hacer y ahora se ha presentado la oportunidad de ampliar el local".

En ese nuevo local será posible ver los cuadros de las siete patronas de Canarias: la Virgen de Candelaria por Tenerife, la Virgen de las Nieves por La Palma, la Virgen de los Reyes por El Hierro, la Virgen de Guadalupe por La Gomera, la Virgen del Pino por Gran Canaria, la Virgen de la Peña por Fuerteventura y la Virgen de los Dolores por Lanzarote. También tendrá su representación la Virgen del Carmen, patrona de La Graciosa.

Un paseo por 'La casa de las imágenes' / María Pisaca