Las denuncias en la Isla contra las infracciones en el medio ambiente se duplican

Nunca antes se habían puesto tantas denuncias en Tenerife por infracciones medioambientales. El área de Medio Natural del Cabildo ha emprendido, desde que comenzó el mandato 2023-2027, una política de reforzamiento de los mecanismos de control para poner fin a la sensación de indisciplina generalizada que existe en la Isla, desde la costa hasta la cima. La estadística oficial lo demuestra: el número de expedientes sancionadores ha pasado de 657 en el año 2023 a 1.360 con los que se espera cerrar este 2025.

La cifra total se ha duplicado en solo dos años. Si se hace la comparación solo con un espacio protegido, el Parque Nacional del Teide, el más importante de la Isla y el más visitado de Europa (5,2 millones de personas en 2024), la diferencia es todavía mayor. En 2023 se abrieron 81 expedientes sancionadores en el monumento natural Patrimonio de la Humanidad por diferentes razones, principalmente actividades sin autorización. Este número ha pasado este año a 285, casi el cuádruple.

Vigilancia reforzada y control digital

La mayor protección que muestran estas cifras se debe a varios factores: los convenios establecidos por el Cabildo de Tenerife con los cuerpos de seguridad –incluida la compra de vehículos–, una mayor coordinación entre estos y los agentes de medio ambiente de la Corporación insular y la creación de unidades de vigilancia específicas.

El pasado mes de julio, el área insular de Medio Natural puso en marcha la Unidad de Vigilancia Ambiental Digital (UVAD), un nuevo equipo técnico creado para localizar, documentar y sancionar infracciones medioambientales que se produzcan en los espacios naturales protegidos de la Isla y que sean difundidas públicamente a través de redes sociales o internet. Esta nueva unidad responde al aumento de publicaciones que muestran comportamientos perjudiciales para la biodiversidad y que vulneran las normativas vigentes.

Gracias a este grupo se ha abierto un expediente sancionador –que está muy avanzado– al tiktoker @azogue_elea por lanzar una paella en el Parque Nacional del Teide y transmitirlo en la red social. Otro ejemplo es el de un peluquero –@belgium.barber.te– que colgó en TikTok vídeos haciendo cortes a clientes en diferentes parajes de la cima de España, uno de ellos en medio de la carretera TF-21 que cruza el espacio, algo que está terminantemente prohibido.

A este incremento de los medios se han unido los operativos preventivos que se realizan varias veces a la semana y en los que participan agentes de medio ambiente del Cabildo, guardas rurales, la Policía Canaria, policías locales y la Guardia Civil. La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explica que «había que reaccionar en la medida de nuestras posibilidades ante esa sensación de impunidad que parece imperar en la naturaleza».

Solo en el Parque Nacional del Teide la cifra se ha triplicado

«Antes no se hacían estos operativos preventivos», detalla. «Tampoco se habían organizado operativos por calor extremo, como los que hicimos el pasado verano, para prevenir incendios. Son contundentes porque afrontamos importantes masificaciones, y miramos todo: ordenación de tráfico, documentación de vehículos, permisos turísticos, control de senderos… La gente tiene que percibir que hay vigilancia y que no se puede seguir haciendo lo que a cada uno le da la gana».

En paralelo a estos despliegues, el Cabildo ha abierto un proceso de oposición para incrementar la plantilla de agentes de medio ambiente, que en este momento está compuesta por 40 profesionales. Asimismo, ha puesto en marcha restricciones y el cobro de ecotasas en espacios como Masca, Punta de Teno y el pico del Teide, que se suman a la exigencia de una autorización para visitar el sendero de El Pijaral. Ya se trabaja, además, en extender estas medidas a Anaga y a todo el Parque Nacional del Teide con la reciente aprobación por parte del Patronato del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

«Estamos desarrollando convenios con los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna para ordenar Anaga», revela Blanca Pérez, que añade: «Santa Cruz vigilará la zona de las playas del macizo, donde se producen importantes retenciones. Y con La Laguna tendremos especial cuidado con la Cruz del Carmen». El estudio del plan de movilidad de Anaga, subraya la consejera de Medio Natural, apunta un dato «muy sintomático»: el 80% de la gente que sube a Anaga va a la Cruz del Carmen, está 45 minutos y se va.

Los datos generales son claros. Se abren muchas más denuncias y la mayoría afectan a españoles (67%) frente a un 33% de extranjeros. En las irregularidades que se cometen dentro de los espacios protegidos, que ocupan el 48% del territorio insular, destacan las acampadas sin permiso, infracciones de tráfico, actividades sin autorización, obras ilegales y incumplimientos en prevención de incendios.

Pero también hay vehículos que se meten en pistas forestales prohibidas, vuelos de drones, vertidos y cazadores que no cumplen la regulación. Las sanciones van desde los 200 euros por aparcar en plena vía hasta los más de 15.000 euros en los casos más graves.