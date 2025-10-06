La delincuencia baja el 19% en los primeros seis meses del año en el Puerto de la Cruz

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz asegura que el municipio registra una notable disminución de sus indicadores de criminalidad en los primeros seis meses del año, según el más reciente balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Los datos «consolidan a la ciudad como uno de los destinos turísticos más seguros de Canarias y subrayan el compromiso municipal con la seguridad ciudadana».

Entre las cifras, el gobierno local resalta que hasta el segundo trimestre de 2025, Puerto de la Cruz ha registró una reducción del 19,59% de infracciones penales respecto al mismo periodo del año. En comparación con los primeros tres meses del año, donde ya se había observado un descenso notable, muestra una tendencia persistente hacia la baja.

El alcalde portuense y responsable de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Afonso, señaló que estos datos «son garantía de tranquilidad para nuestros vecinos y visitantes y refuerzan la imagen de Puerto de la Cruz como un destino seguro, acogedor, un lugar donde vivir y disfrutar sin temor». El regidor agradeció «el esfuerzo de todas las fuerzas de seguridad, cuerpos policiales, así como la colaboración activa de la ciudadanía» para alcanzar esta mejora.

Prevención y vigilancia

El grupo de gobierno atribuye la misma a la cooperación y coordinación sostenida entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil; las estrategias municipales centradas en la prevención, la intervención temprana y la vigilancia en puntos críticos; la mejora del equipamiento, formación y presencia policial en las zonas de mayor afluencia turística y la creación de nuevas unidades de la Policía Local.

Para mantener la tendencia, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se compromete a continuar reforzando los recursos humanos y materiales en seguridad ciudadana; revisar y actualizar las políticas de seguridad pública, adaptando estrategias en función de la evolución de los delitos y mantener una comunicación transparente con la ciudadanía, informando periódicamente sobre los niveles de seguridad y riesgos detectados a través de los canales oficiales existentes.

El grupo de gobierno reitera que «Puerto de la Cruz afianza así su posicionamiento como destino turístico seguro, moderno y comprometido con la calidad de vida de residentes y visitantes».