El Cabildo de Tenerife retira más de 4.000 kilos de residuos fitosanitarios en el sur de la Isla
La campaña, impulsada por la Consejería de Sector Primario, continuará en octubre en la zona norte y llegará al área metropolitana en marzo de 2026
El Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Sector Primario, ha logrado retirar un total de 4.085 kilos de residuos fitosanitarios en la zona sur de la isla. Esta acción forma parte de una campaña insular destinada a eliminar productos agrícolas caducados o sin autorización, con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente.
El consejero responsable del área, Valentín González, explicó que la iniciativa busca “apoyar y facilitar a los agricultores el cumplimiento de la normativa vigente”, ya que actualmente no existe un sistema colectivo organizado de gestión de este tipo de residuos en la isla.
La campaña, dirigida exclusivamente a los agricultores, contempla la recogida de envases con restos de insecticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas y otros productos fitosanitarios.
Tras la actuación en el sur, la próxima fase se desarrollará durante el mes de octubre en la zona norte, en horario de 09.00 a 15.00 horas, con los siguientes puntos de recogida:
- 8 de octubre: Empaquetado Agrorincón SL (Los Realejos)
- 15 de octubre: Cooperativa Las Medianías (La Orotava-La Guancha)
- 22 de octubre: SAT Frutas Dóniz (Los Silos)
- 29 de octubre: Cooperativa Vistas de Icod (Icod de los Vinos)
Finalmente, el Cabildo prevé realizar una tercera fase en el área metropolitana en marzo de 2026, completando así una actuación insular para el manejo seguro y responsable de los residuos fitosanitarios.
