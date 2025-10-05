Tenerife clama contra el "genocidio" de Israel: miles de personas recorren Santa Cruz en solidaridad con Palestina

Tenerife clama contra el "genocidio" de Israel. Miles de personas, en la manifestación más multitudinaria de cuantas se han celebrado en la Isla desde que hace dos años comenzara la ofensiva israelí en respuesta a la incursión de Hamas del 7 de octubre, recorrieron el mediodía de este domingo el centro de centro de Santa Cruz en solidaridad con el pueblo palestino.

Durante la marcha, los numerosos asistentes, se calcula que más de 5.000, han exigido el fin del “genocidio” en Gaza y la ruptura de relaciones con Israel. Una marea ataviada con pancartas, pañuelos y banderas palestinas partió pasadas las 11:00 horas de este domingo de la plaza Weyler hacia Méndez Núñez.

"Canarias está con Gaza"

Con proclamas como “el pueblo canario está con Gaza” o “¿dónde están? no se ven, las sanciones a Israel” y haciendo sonar los bucios, los asistentes se solidarizaron con las más de 66.000 víctimas mortales en la franja o otros asentamientos palestinos, entre ellos muchos civiles.

🇵🇸 Tenerife con Palestina



Miles de personas toman las calles de Santa Cruz de Tenerife en solidaridad con Palestina.



El pueblo canario con el pueblo palestino



Durante el recorrido, los manifestantes también se acordaron de la flotilla internacional que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, para mostrar su rechazo al reciente asalto que sufrieron por parte del ejército hebreo en aguas internacionales.

Aunque la marcha estaba convocada para las 11:00 horas, la multitud tardó en moverse porque no paraban de llegar personas. De hecho, cuando la cabeza ya había pasado el Ayuntamiento santacrucero, la Plaza Weyler, el punto de inicio, aún estaba repleta de gente.

Movilizaciones en toda España

Se trata de una protesta que se enmarca dentro de las movilizaciones convocadas a nivel estatal este fin de semana. En la provincia vecina, miles de personas se congregaron este sábado en las marchas desarrolladas en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario (Fuerteventura), celebradas a las 11:00 y a las 18:00 horas, respectivamente. En La Palma y en La Gomera, los actos de protesta tuvieron lugar también este sábado.

También fueron multitudinarias las manifestaciones de este sábado en Madrid y Barcelona. Todas estas protestas tenían por objetivo «enviar un mensaje de apoyo alto y claro al pueblo palestino», en una jornada marcada por el plan de paz propuesto por Estados Unidos y la decisión de Hamás de negociarlo y liberar a todos los rehenes israelíes.

Los organizadores de las manifestaciones calificaron este sábado de histórica una jornada en la que la ciudadanía española ha vuelto a demostrar su solidaridad con una «Palestina libre» y su rechazo al horror de la guerra.

En Madrid

En Madrid, desde Atocha hasta Callao y durante más de tres horas, una gran marea de personas ha protestado contra el genocidio del pueblo palestino: 400.000 personas según los organizadores y casi 100.000, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

«Me duele Gaza»; «stop genocidio»; «todas somos Palestina»; «no es política, es humanidad»; «el mundo calla, Palestina sangra»; «Madrid será la tumba del sionismo»; «Gaza, aguanta, Madrid se levanta»; «o «Palestina libre» son algunas de las proclamas recogidas en pancartas y cánticos.

Los colores de Palestina

Los colores blanco, rojo, negro y verde poblaban no sólo las miles de banderas palestinas desplegadas, también camisetas y los ya extendidos broches de sandías con los que distintas personalidades han apoyado al pueblo palestino en todo el planeta.