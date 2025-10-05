«La situación de los centros de mayores de Arona es insostenible»

La concejala Pura Martín (Más por Arona) asegura que los centros de mayores del municipio «viven una situación insostenible por la falta de personal, lo que impide ofrecer una atención adecuada y desarrollar actividades y programas de acompañamiento tan necesarios para su bienestar».

En el trasfondo, la edil percibe y alude a «la falta de sensibilidad y la nefasta gestión del gobierno municipal encabezado por Fátima Lemes (PP)», que completan CC y VOX, «hacia uno de los colectivos más vulnerables y que más apoyo merecen: nuestros mayores».

En esa línea, Pura Martín expresa que el «gobierno tripartito aún no ha entregado las subvenciones municipales de 2.500 euros que cada año permite a los centros y asociaciones financiar talleres, excursiones y actividades». Lo hace a través de los canales de Más por Arona en las redes sociales. En este punto, la formación política local hace pública la exigencia de que «se liberen ya las subvenciones, se refuerce el personal y se recuperen las actividades que tanto bien hacen a nuestros mayores». La concejal hace hincapié en que «no hablamos solo de dinero, sino de respeto, dignidad y compromiso con quienes han construido nuestro municipio».

Pura Martín reprocha al grupo de gobierno que «presume de actos y fotos mientras nuestros mayores están sin actividades y sin apoyo». De ello deduce que PP, CC y VOX incurren en «una falta total de empatía y de gestión». La edil de Más por Arona (partido formado por los escindidos el PSOE durante el mandato anterior) asegura que «no vamos a quedarnos callados ante este maltrato institucional».

Pura Martín dejó de ser la responsable política del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona el 14 de enero, tras la destitución decretada por la alcaldesa, Fátima Lemes, de los cuatro concejales que integran el grupo municipal de Más por Arona, quienes hasta entonces eran miembros del grupo de gobierno local. Transcurridas dos semanas, en el salón de plenos del Consistorio se escuchó decir a su sustituta, Ruth Martín (CC): ««A día de hoy, Servicios Sociales está pasando una situación crítica» a causa de la escasez de personal, al que «tenemos viviendo situaciones de estrés permanentes porque no llegamos a cubrir las necesidades sociales del municipio». n