Santa Cruz despide Plenilunio con una gastronomía de otra galaxia

Los chicharreros que acudieron ayer a Le Good Cosmic Market, en el Parque García Sanabria, pudieron comprar prácticamente de todo, desde ropa y joyas made in Canarias hasta mieles de Tenerife. En medio de tanta variedad, unos pocos afortunados aprendieron a elaborar un buen mojo rojo, degustaron cervezas artesanales y descubrieron quesos poco conocidos en alguno de los diferentes talleres celebrados durante la jornada.

El emblemático parque santacrucero se transformó en un pequeño cosmos y cada actividad giró alrededor de esta temática. Una de ellas fue Mojo Cósmico - Mojos de Ayer y Hoy. En esta clase, dirigida por la dueña del Guachinche Ramón, Jéssica Martín, los asistentes conocieron los secretos para elaborar un auténtico mojo rojo canario.

Mortero en mano, los participantes aprendieron el paso a paso. Primero había que colocar la base del sabor, es decir, los dientes ajos, la sal gorda y una pizca de pimienta. «Esto dará la fuerza y el carácter al adobo», explicó la que también es portavoz de la primera comunidad oficial de Slow Food del Archipiélago. Tras ese primer movimiento, los aprendices le dieron a su mojo el toque de hierbas, con el tomillo o el orégano, y el toque líquido, con el aceite de oliva y el vinagre macho. El resultado: un mojo similar al que se degusta en cualquier guachinche de la Isla.

El mejor bocadillo de Canarias

El mercadillo, que fue la actividad protagonista del último día de Plenilunio, también tenía opciones para aquellos que preferían no mancharse las manos. En su pasillo gastronómico, muchos hacían cola para probar quesos o fruta fresca cortada en ese mismo momento y otros pasaban a pedirse el mejor bocadillo de Canarias, el Aldeano de la Cafetería Los Majuelos, reconocido en el Campeonato de España de Bocatas.

En este stand, una de las personas que atendía era Amanda Negrín, hija de los dueños de este reconocido negocio, que participa por primera vez en un mercadillo de este tipo. «Estamos muy contentos de participar, en un horario y en un lugar en el que no solemos estar, porque a través de estas iniciativas nos conoce mucha gente nueva», señaló. Al respecto, añadió que en estos espacios se trabaja de otra manera y en un ambiente distinto, por lo que les gustaría repetir en próximas ediciones.

Muchas colas

Al otro lado de la barra, como visitante, estaba David Dorta, un tinerfeño que quiso pasar un día diferente en familia en Le Good Cosmic Market. «Es un buen plan de domingo, nosotros no vinimos el sábado, pero uno de los comerciantes nos ha dicho que ese día estuvo más flojito, supongo que tendría que ver con que había fútbol y baloncesto», destacó.

Plenilunio 2025 / María Pisaca

Los tres días de Plenilunio ofrecieron más de un centenar de actividades para disfrutar en familia, en especial en esta última jornada. En otros enclaves, como la plaza del Príncipe o el Bulevar, también hubo talleres para los más peques. Dorta, que acudió con su hijo, apuntó que en estas zonas infantiles había mucha cola, por lo que apenas pudieron disfrutarlos. «Podrían haber puesto más opciones o, quizás, se podría repetir este evento más veces al año», propuso.

Compras al sol

Aunque los domingos en la capital no suelan ser buen día para ir de compras, muchos residentes se fueron ayer a casa con las manos llenas. Tanto el Sanbria, como la Alameda albergaron puestos con artesanía, textil y accesorios. Muchos de ellos con guiños a las Islas y a su identidad, como un collar del que colgaba una manilla de plátanos o una sudadera con bordado canario. Eso sí, el calor no dio tregua en todo la jornada, un hecho que molestó a más de un visitante. «Lo malo es que hace mucho sol para dar un paseo, el veranillo de San Miguel se está notando», afirmó la tinerfeña Carmen Martín.