Costas de Canarias tarda más de un año en pedir a Madrid el informe para la concesión de la piscina de Los Silos

La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno regional ha tardado más de un año en pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España el informe preceptivo para dictar resolución sobre la solicitud del Ayuntamiento y así obtener una nueva concesión para la piscina de Los Silos. Este documento es vinculante para que el Gobierno de Canarias, quien tiene las competencias en este ámbito, pueda resolver si le da o no una nueva licencia al consistorio silense para reabrir la instalación del litoral.

13 meses

El Gobierno regional ha solicitado la documentación para resolver este expediente el 10 de septiembre de 2025, mientras que el Ayuntamiento de Los Silos solicitó una nueva concesión el 5 de agosto de 2024. Pasaron casi 13 meses desde que el consistorio solicitó una nueva licencia junto a un nuevo proyecto para la instalación, y hasta que la Dirección General que gestiona el litoral de las Islas requiriera al Gobierno estatal.

La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo, ha declarado que ante el silencio del Gobierno de Canarias sobre la situación de la instalación silense decidió viajar a Madrid para realizar la consulta en el Ministerio competente.

Allí comprobó que la solicitud para el informe fue realizada por la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias en la fecha mencionada anteriormente.

Fecha próxima: 10 de noviembre

El Ministerio de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene un plazo de dos meses para responder al trámite realizado por la dirección general del Gobierno regional. Teniendo estos tiempos en cuenta, el próximo 10 de noviembre, aproximadamente, se conocerá la respuesta sobre la solicitud de nueva concesión de la piscina de Los Silos. Ese informe será vinculante para que la dirección general canaria emita una resolución definitiva sobre la instalación costera.

El director general de Costas, Antonio Acosta, ha declarado que la postura de la dirección general ante este tipo de instalaciones es de "una firma defensa de esos espacios, ya que garantizan el acceso al baño a cualquier ciudadano".

Cronología: año por año

La piscina municipal de Los Silos recibe su primera concesión en 1968 para los próximos 99 años. En 1988, y con la entrada en vigor de nuevas leyes, esa licencia se puede extender hasta 30 años más.

El 19 de abril de 2018 el Ministerio competente en costas del Gobierno de España notifica al Ayuntamiento de Los Silos que el próximo 29 de junio caduca la concesión. Aún así, el Gobierno del PSOE, por entonces responsable del consistorio silense, no la renueva "por un error administrativo".

Al año siguiente, en mayo de 2019, los socialistas presentaron un documento sin validez para comunicar al Ministerio "su intención de continuar explotando la instalación". Días después, el 24 de mayo y dos días antes de las elecciones municipales, se firma el acta de reversión y el Ayuntamiento pierde de manera oficial la piscina. El verano de este año sería el último en el que la infraestructura se abriera al público. Los usuarios pudieron acceder un día antes de la toma de posesión del nuevo grupo de gobierno formado por CC y PP, aunque el Ayuntamiento no tuviera la concesión.

Al comienzo de la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, se presentó un nuevo proyecto básico para una nueva concesión y a la par un permiso provisional de uso. En agosto de 2020, se inician una serie de obras exigidas y necesarias para entregar la piscina en buenas condiciones al Estado. Se invierten casi 200.000 euros.

La sombra de la demolición

Un año después, en julio de 2021, la alcaldesa de ese período, Macarena Fuentes (CC), anuncia que Costas (Madrid) no muestra interés en renovar la concesión y comienza a hablarse de la demolición de la piscina.

Costas deniega una nueva concesión de la piscina al Ayuntamiento de Los Silos a finales de enero de 2022, aunque existía un informe positivo del Servicio Provincial de Costas. Ante esta situación, CC y PP presentan un requerimiento. Tras la negativa a la licencia, el Gobierno municipal tenía dos meses para presentar un recurso y judicializar la situación de la instalación costera. CC y PP no lo hacen y no se hacen más trámites en cuanto a la piscina desde ese momento y hasta junio de 2024 con un nuevo grupo de gobierno (PSOE-USP).

En enero de 2023, parte de las competencias del Ministerio de Costas se transfieren al Gobierno de Canarias.

El equipo de gobierno de PSOE-USP presentó un recurso ante el Ministerio a la negativa de Costas en 2022 para una nueva concesión de la piscina municipal en junio de 2024. A la vez, solicitan la medida cautelar para obtener una autorización provisional. Actualmente el recurso se encuentra en trámite en la Audiencia Nacional y a la espera de resolución judicial.

El 5 de agosto de 2024 el Ayuntamiento de Los Silos presenta la solicitud de una nueva concesión acompañada de un nuevo proyecto para la piscina municipal. Aún no se ha obtenido respuesta. En septiembre de 2025, la ciudadanía sale a la calle para manifestarse ante la situación de la instalación y la alcaldesa actual, Carmen Luz Baso Lorenzo (PSOE), se reúne con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.