El próximo 2 de octubre se inaugura en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife “La Torre de las Nubes”, una experiencia inmersiva pionera en España que transforma al Parque Nacional del Teide en un auténtico laboratorio vivo de ciencia, historia y emoción.

El proyecto, impulsado por Teleférico del Teide (Volcano Teide) a través de su plataforma científica TeideLab, une por primera vez realidad virtual en 360º, piezas históricas, reproducciones a escala, conferencias de expertos internacionales y material audiovisual inédito captado desde la cima del volcán.

Los visitantes podrán recorrer virtualmente la cima del Teide, contemplar fenómenos volcánicos y meteorológicos únicos, descubrir la cabina original del teleférico de 1971 restaurada, adentrarse en una reproducción real de la torre meteorológica y conocer proyectos científicos sobre la flora de altura y los efectos del cambio climático.

Además, el programa contará con conferencias de investigadores de prestigio como Juan Carlos Carracedo (CSIC), Valentin Troll (Universidad de Uppsala) o Matilde Arnay (ULL), y ofrecerá un avance exclusivo del documental “La Torre de las Nubes”, actualmente en desarrollo.

"La Torre de las Nubes": el Teide se convierte en un laboratorio vivo

Con esta iniciativa, TeideLab refuerza el papel del Teide como referente internacional en investigación, divulgación y turismo sostenible, acercando la ciencia y el patrimonio natural de Canarias a toda la sociedad.

La Torre de las Nubes permanecerá abierta en Santa Cruz de Tenerife a partir del 2 de octubre de 2025, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, Fundación CajaCanarias, Fundación “la Caixa”, AEMET, Universidad de La Laguna y Parque Nacional del Teide.