Teatro en el cementerio, conciertos, mercadillos y murgas: Plenilunio se cuela en cada rincón de Santa Cruz

Durante toda la jornada del sábado, miles de personas transitaron las calles de la capital chicharrera en busca de alguna de las actividades previstas para el día gran de Plenilunio. Aún no había salido la luna –gran protagonista del evento, aunque no llegara a estar del todo llena– y el buen ambiente ya se había colado en todos los rincones de Santa Cruz.

En cada esquina había una propuesta y un ambiente diferente y cada uno congregaba a un público distinto, desde familias enteras a grupos de jóvenes. Eso sí, entre quienes asistieron a Plenilunio el outfit más repetido fue la camisa y la bufanda del Club Deportivo Tenerife, que jugó en casa contra el Zamora a las 20:00 horas.

Más allá de los grandes tumultos, congregados entre la explanada de la Avenida Marítima y la Plaza Candelaria, una de las actividades más curiosas del sábado fue la visita teatral que tuvo lugar en el cementerio de San Rafael y San Roque. Con un aforo aproximado de cien personas, los dos horarios –el de las 20:00 y el de las 22:00– colgaron el cartel de completo e incluso hubo gente que, sin suerte, se acercó pocos minutos antes del inicio sin saber que la entrada era limitada.

Otras más precavidas, como la joven Direy Delgado, hicieron cola desde temprano atraídas por la temática de la obra: la brujería canaria. «Me enteré por la web y también me salió en Tik Tok, me pareció curioso y arrastré a mi amiga para venir, aunque vamos un poco a ciegas», confesó.

Costumbres funerarias de las Islas

La representación Noches de Luna Llena-Brujería Canaria mostró al público cómo se vivía antes la muerte, un elemento cotidiano en el Archipiélago por las altas tasas de mortalidad. El grupo teatral, junto a la parranda El Abuelo, recreó el baile del tambor, una costumbre funeraria que solía realizarse cada vez que fallecía un bebé con la intención de acompañarlo en su viaje hasta el cielo. Durante la función, se habló también de brujas, curanderismo, de los bailaderos de zonas como Anaga, del folclore –crónica de nacimientos y de muertes en las Islas– y de las costumbres aborígenes.

A apenas un kilómetro de distancia del cementerio el panorama era totalmente distinto. La Avenida Marítima, con el festival urbano Chicharrock, era el spot favorito de la juventud. En esta zona hubo talleres y exhibiciones de modalidades deportivas como el skate o el jiu-jitsu brasileño, además de actuaciones musicales de jóvenes promesas.

Visitas de Gran Canaria

Hacia esta zona de la ciudad se dirigía Yuly Casimiro, junto a su marido y sus tres hijos. Todos ellos vinieron en barco desde Gran Canaria con el objetivo de pasar un sábado divertido. «Venimos dos o tres veces al mes y también hemos acudido a otras ediciones de Plenilunio. En Las Palmas no vemos este ambiente, deberían copiar la idea», propuso. Esta familia aprovechó sobre todo las actividades para los más peques, al menos hasta que salió el último barco.

Plenilunio 2025 / María Pisaca

La santacrucera Sonia Vetania, en cambio, señaló que apenas habían encontrado actividades interesantes para niños que rondan los 12 años, que no son pequeños pero tampoco adolescentes. «No sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar, somos un grupo de padres con nuestras hijas y, aunque creemos que es un buen evento para la capital, hemos notado que no hay muchos planes pensados para ellas», destacó.

Fiesta en los museos y Carnaval

El toque cultural lo daban los museos, que estuvieron abiertos durante todo el día con propuestas poco habituales. En el de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), por ejemplo, celebrar este tipo de eventos dejó imágenes tan curiosas como la de varias parejas bailando al ritmo de la música que pinchaba un DJ a las 19:00, mientras los niños correteaban por el patio del museo y un grupo de amigos brindaba con cervezas artesanales.

Aquellos que en octubre ya tenían ganas de Carnaval pudieron escuchar los pasacalles y las despedidas de dos murgas, la infantil Guachipanduzy y la adulta Guachinquietas, además de jugar a un bingo carnavalero.

Artesanía

En el mercadillo ubicado en La Alameda, los visitantes pudieron comprar piezas para montar un belén canario, gastronomía, collares y bolsos hechos a mano, ilustraciones, velas aromáticas y un anillo que esconde dentro la foto de una pareja, entre otros productos artesanales. También estuvieron presentes asociaciones locales como Aquí estamos migrando, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a los jóvenes migrantes que llegan a las costas de Canarias desde África.

Entre los comerciantes, Plenilunio es un evento especialmente valorado. Daniel Torres participa en el mercadillo, que estará abierto durante todo el domingo, con un puesto en el que vende productos hechos con impresión 3D, orientados sobre todo a un público friki. Aunque tiene tienda física en Icod de los Vinos, defendió que estas iniciativas le ayudan a darse a conocer en el área metropolitana. «La gente que me descubre aquí se pasa después por el negocio», añadió. Asimismo, detalló que, al no poseer carnet de artesano, no puede acudir a muchas ferias. En Plenilunio, sin embargo, no se establece ese requisito, por lo que sugirió que «molaría hacerlo en otros puntos de la Isla».

Por su parte, la artesana Valeria del Castillo resaltó que es una oportunidad más asequible para ellos. «Siempre estamos luchando por abrirnos paso en otros mercados, en actos como este recibimos un montón de gente y eso nos viene genial», celebró.

El comerció también disfrutó

Durante tres días –de los que ya solo resta la jornada de este domingo–, la ciudad oferta lo mejor de su gastronomía y todos sus recursos culturales para atraer a consumidores del comercio local y al mismo tiempo potenciar el ocio en el fin de semana. Prueba de ello es que, antes de caer la noche, la calle Castillo, principal arteria comercial de la ciudad, ya tenía más ambiente del habitual, un aspecto que agradecieron las tiendas de la zona.

En esta línea, el calor, que se mantuvo incluso hasta bien entrada la noche, provocó que las colas más grandes se formaran en las heladerías y que en las terrazas de los bares y restaurantes no entrara un alfiler, incluso en las que se ubicaban en zonas no tan céntricas.

Pedro Capó y Ptazeta

A las compras y a las cenas se sumó el imprescindible toque musical que terminó de configurar el cartel de la oferta. El plato fuerte de la noche llegó pasadas las 21:45 horas, con la actuación de Pedro Capó. El cantante puertorriqueño interpretó éxitos habituales en las verbenas canarias como Calma y La Fiesta ante una Plaza de La Candelaria abarrotada. Al mismo tiempo, aunque en un escenario bastante diferente, el DJ Tana Sandoval pinchaba en el MUNA y poco después, a eso de las 23:00, la rapera grancanaria Ptazeta pondría a bailar al público más joven en la explanada de la Avenida Marítima.

Durante este sábado también hubo música itinerante, con diferentes bandas y artistas como Pixie Dixieland, Manu Sax, Dorina Violin, Calle Viana, Celso Sax, Ana Obando Violinista, Guachipandixie, Diamond Show, y 101 Brass Band. Con este batiburrillo de ritmos concluían las más de 14 horas de actividades non-stop en la capital chicharrera, repartidas por una veintena de emplazamientos diferentes.

Agenda para el domingo

La decimoséptima edición de Plenilunio Santa Cruz, bajo el lema Los misterios del Universo, continúa este domingo con actividades como Le Good Cosmic Market, en el Parque García Sanabria. Además, los ciudadanos podrán canjear el Bono Consumo Domingo, un aliciente para visitar los comercios del centro. Los residentes en Tenerife también dispondrán del Bus Turístico a un precio de 2,50 euros por persona.

Al igual que ocurrió este sábado, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de diferentes actividades infantiles, como castillos hinchables, talleres, yincanas, y scalextrix, en la plaza del Príncipe, de 12:00 a 20:00 horas, así como en el Parque Bulevar.