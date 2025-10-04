San Francisco de La Montañeta en Garachico: vivir de la pinocha

La condición humana de supervivencia empuja al uso lógico de los recursos del entorno. En San Francisco de La Montañeta (Garachico), se mire por dónde se mire, destaca sobremanera la pinocha. Esa hoja que en ocasiones pica, en otras es incendiaria, pero ante todo ha ayudado a que el núcleo de La Montañeta (como mayoritariamente se le conoce) y sus habitantes hayan salido adelante.

En pleno Parque Natural de la Corona Forestal de Tenerife, el más grande de Canarias con más de 45.000 hectáreas de extensión y a 1.400 metros de altitud, viven alrededor de 70 vecinos de la Villa y Puerto. Cualquiera pensaría que este pequeño núcleo de medianías no pertenece a Garachico: un municipio de costa, con un amplio patrimonio arquitectónico y cultural y que prácticamente a diario es invadido por turistas en busca de 'Uno de los pueblos más bonitos de España'. Y si todos esos guiris conocieran el pulmón forestal que es La Montañeta, indudablemente pensarían que es 'Uno de los barrios más bonitos de España'.

Cruzar la carretera, un deporte de riesgo

El pinar se eleva hasta producir molestias en el cuello y al llegar a su plaza, presidida por la ermita de San Francisco de Asís, el encanto se manifiesta. El pequeño templo fue construido en 1956. No obstante, cruzar la carretera es un deporte de riesgo: una pronunciada curva sin visibilidad hizo que a principios de los años 2000 se instalara una pasarela de madera para salvar la TF-373. Para acceder al puente, hay que caminar por un sendero lleno de pinocha y con cierta inclinación. No es apto para todos los públicos.

Un día en La Montañeta / Arturo Jiménez

Herminia y Antonio

Herminia Gorrín, que realmente se llama Susana y a la que conocen por Fifa, tiene 90 años y ha vivido siempre en La Montañeta. Espera sentada en los bancos de la ermita junto a Antonio Delgado, también vecino de toda la vida de este núcleo de Garachico. "Antes vivía mucha gente aquí ", coinciden. "Pero se han querido ir todos para La Culata", dice Herminia bromeando. Allí es donde está el cementerio. Esa es su manera de decir que la mayoría de los vecinos se han muerto. Delgado manifiesta que "hay más gente de fuera viviendo aquí, que propios vecinos. Compran terrenos y se hacen casas".

Pegar a trabajar

Este vecino de La Montañeta ha tenido diferentes ocupaciones a lo largo de su vida, pero destaca algo: "Pegué a trabajar bajando pinocho, allá arriba. También fui a trabajar a El Hierro haciendo lo mismo. Después estuve cortando ramas en todo este monte", declara.

Para Delgado, el monte y la pinocha le permitieron tener una actividad en su lugar de origen, pero "es que en esa época tampoco es que hubiera demasiadas oportunidades. Te estoy hablando de hace una pila de años, por lo menos 60. Yo pegué a bajar pinocha desde que tenía 19 años, con los saquitos al hombro y con mi madre", recuerda. Llegaba hasta La Culata, por debajo del cementerio. Allí se le pagaba por la pinocha que en ese entonces era "comprada por los rematadores y lo vendían para las fincas de plataneras, para los tomates... para todo", afirma Delgado.

Gorrín también se dedicó a "bajar pinocha para el sindicato", haciendo alusión a los empaquetados de plátanos que funcionaron hasta mediados del siglo XX. "Bajaba leña para Garachico para que cocinaran, porque antes no tenían cocinas como ahora", explica. En este momento, menciona a la señora de Francisco Montes, que "era el médico. Esa era la madre nuestra, le llevábamos la leña y allí nos daban qué comer y qué traer".

Los terrenos para los ricos

A pesar de ser un núcleo con grandes extensiones de tierra y un clima idóneo, los vecinos de La Montañeta no han sido grandes agricultores de papas. Los manzaneros y los castaños son algunos de los árboles frutales más abundantes del lugar, pero "los terrenos los tenían los ricos", argumenta Herminia de manera tajante. Nombran a la finca de 'la marquesa' que "se sembraba de papas y de cebada. Mi padre -continúa Gorrín- iba a buscar la cebada antes a Las Portelas, en Buenavista del Norte". "Antes se pasaba miseria. Yo llegué a comer gofio de cebada, sin azúcar y sin nada", añade Antonio.

El éxodo rural vuelve a hacer mella en la vida de un sitio como La Montañeta: "La gente joven, ¿a qué se queda aquí?", pregunta Herminia Gorrín. "Quedamos cuatro viejos. La juventud se va a buscar su bien, sus trabajos... ¿Qué hace la juventud aquí arriba?", vuelve a dudar. Algunos de los hijos de estos dos vecinos viven en La Montañeta.

Días de fiesta

El barrio está en días de fiesta. El 4 de octubre se celebra el día de su patrón, San Francisco de Asís. La tranquilidad del núcleo de medianías de Garachico entonces se ve alterada y deja de ser la Tenerife vaciada. En los años 90 del siglo pasado, era muy popular en toda Canarias con un elemento diferenciador: la posibilidad de acampar en el monte. Pero poco a poco, con las restricciones propias de un espacio natural protegido como la Corona Forestal, se disolvió. Herminia y Antonio recuerdan con añoranza esas fiestas en las que cientos de personas acampaban todo el fin de semana.

Varios agentes de Brifor trabajan para poner a punto el barrio. También hay bastantes operarios del Ayuntamiento de Garachico adecentando la zona. "Esta semana en los años 90 era una semana de no parar", declara uno de los operarios forestales que se encuentran cerca de la instalación que los acoge. La casa forestal es otro de los signos de identidad de este entrañable lugar en el que la piedra y la pinocha se funden para cubrir el suelo, convertido en un auténtico colchón.

Lugar de acogida

La Montañeta no tiene bar, ni supermercado y el consultorio médico solo atiende los jueves. Para Herminia y Antonio ir a comprar a Icod de los Vinos no resulta incómodo. Este barrio de Garachico, el más alto, sí que tiene un campamento de la Cruz Roja en el que actualmente se alojan 57 inmigrantes. Un grupo de cuatro de ellos están sentados encima de un muro de piedra y pinocha. Hablan poco español, pero lo suficiente para saludar y decir cuántas personas están ahora allí. "A mí no me molestan para nada. Me ven y me saludan y van a lo suyo. Uno no sabe dónde va a ir a parar", confiesan Gorrín y Delgado en un ejercicio de tolerancia y acogida propio de un lugar cordial y cercano como San Francisco de La Montañeta.