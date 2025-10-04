Confirmada la pena de prisión para Renuka Satyani por una agresión en el Casino de Tenerife

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado las condenas impuestas por el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, contra cuatro de las cinco personas que fueron juzgadas en el denominado caso Satyani. El tribunal confirma la condena de dos años y medio de prisión por obstrucción a la justicia, con la agravante de abuso de superioridad, para Renuka Satyani y tres hombres musculados y vinculados a los gimnasios, entre ellos Moisés Baute, ahora en prisión al estar presuntamente involucrado en el homicidio de Alberto, un joven de El Cardonal al que apalizaron hasta la muerte a finales del mes de julio. Además, cada uno de los acusados tendrá que pagar una indemnización de 5.400 euros.

El tribunal considera acreditado que los cuatro condenados coaccionaron al empresario Víctor Estévez, en una sala de la primera planta del Real Casino de Tenerife, en noviembre de 2019, para que retirara una demanda con la que reclamaba el pago de una importante deuda. El padre de Renuka, el empresario Kamlesh Kumar Satyani Satyani, que da nombre al caso y que también fue condenado en primera instancia, ha corrido distinta suerte y queda absuelto. Según los magistrados, aunque su presencia en los encuentros quedó acreditada, no se pudo demostrar que ejerciera actos intimidatorios ni que su comportamiento hubiera contribuido materialmente al delito.

El caso tiene su origen en 2019, cuando el empresario Víctor Estévez reclamó en un procedimiento monitorio una deuda de 751.000 euros a una empresa vinculada a la familia Satyani. Renuka Satyani contactó con Víctor Estévez para concertar una reunión en el Real Casino de Tenerife con la supuesta intención de resolver el conflicto fuera de los tribunales. Sin embargo, aquella reunión derivó en una situación de hostigamiento y violencia en la que participaron tanto Renuka Satyani como los tres guardaespaldas. Kumar Satyani se había quedado en el hall del Real Casino de Tenerife, mientras enviaba a su propia hija y a los tres guardaespaldas a la primera planta para que se reunieran con Estévez y su abogado.

Coacciones

El empresario denunciante, representado en el juicio por el abogado José Manuel Niederleytner fue rodeado por los cuatro condenados. Uno de los hombres musculados agarró del brazo al abogado de Estévez, lo condujo fuera de la sala y franqueó la puerta para que no pudiera entrar. Estévez se quedó a solas con Renunka y los otros dos guardaespaldas que le coaccionaron y amenazaron para que desistiera de la demanda. Estévez también declaró en la vista oral que fue empujado y golpeado en la cabeza, lesiones que fueron respaldadas por un parte médico de lesiones.

El tribunal considera probado que la actuación fue conjunta y deliberada, destinada a condicionar la libertad de acción del denunciante y a obstruir el curso de la justicia. Aunque no todos los acusados ejercieron violencia física, los magistrados destacan que su presencia grupal contribuyó de manera decisiva a generar un clima intimidatorio. Por ello, el tribunal considera ajustado a derecho aplicar la agravante de abuso de superioridad, dado que la víctima se encontraba sola en una situación de clara indefensión frente a varias personas que actuaban al unísono.

Las defensas habían argumentado que las reuniones respondían únicamente a intentos de negociación, que no se habían producido amenazas y que el testimonio de Estévez presentaba contradicciones. En su recurso de apelación, los letrados también invocaron la presunción de inocencia y la ausencia de pruebas directas, como grabaciones o testigos imparciales. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza estas alegaciones y señala que la declaración del denunciante cumplía con los requisitos de persistencia, coherencia y verosimilitud exigidos por la jurisprudencia, además de estar corroborada por otros indicios como los mensajes de WhatsApp con los que se convocaron las reuniones así como el informe médico.

El fallo recoge expresamente que la dinámica de grupo reforzó la intimidación, aun cuando no hubiera habido contacto físico, como sostenían las defensas. En este sentido, recuerda que "la presencia simultánea de varios acusados actuando coordinadamente tuvo un efecto multiplicador que anuló la capacidad de defensa del denunciante".

La sentencia concluye indicando que la conducta de los acusados constituyó un intento claro de alterar el normal funcionamiento de la justicia mediante la coacción a un ciudadano, y mantiene la condena de quienes participaron activamente en los hechos, destacando la especial gravedad que supone tratar de forzar la retirada de una denuncia a través de amenazas y agresiones.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación, que deberá respetar los hechos probados, siendo inadmitidos todos aquellos recursos que o no los respeten o hagan alegaciones en contradicción con los mismos.