Más de 18.000 tinerfeños hacen cola por una plaza sociosanitaria

18.046 tinerfeños dependientes esperan por recibir la atención sociosanitaria que demandan y a la que tienen derecho reconocido. Lo reveló la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, en el pleno que celebró el Cabildo y en el que compareció a instancias del Grupo Socialista. En este foro pidió «disculpas» a los usuarios y sus familiares, aunque defendió la creación de 518 plazas en dos años fruto del «duro trabajo» de su equipo en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). Esa cifra la negó la socialista Marián Franquet, su antecesora en el cargo. Ambas se enzarzaron en una guerra de datos y en el habitual «y tú más», en referencia al mandato anterior (2019-2023) con el PSOE en el gobierno insular.

La sesión extraordinaria de septiembre, que se celebró en octubre por el simulacro volcánico del pasado día 26, arrancó con un sentido minuto de silencio en memoria de la recientemente fallecida Dulce Xerach Pérez. La ausencia de sus concejales obligó a retirar del orden del día previsto la moción y las dos preguntas que presentaba Vox.

Déficit de plazas y reto demográfico

Fumero valoró en su comparecencia que esa cifra de personas pendientes de acceder a un recurso de atención refleja la magnitud del reto de la dependencia debido a que la oferta de las actuales 8.737 plazas en la Isla, 546 de gestión directa del IASS, son muy inferiores a una demanda al alza. En julio de 2023 eran 13.392 los demandantes, lo que supone un aumento de 4.694; un año antes, Franquet reconocía la existencia de unos 8.000 peticionarios.

Como razones para el crecimiento exponencial se esgrimió el envejecimiento progresivo de la población, ya que el 20% del censo de Tenerife (sobre 250.000 personas) es mayor de 65 años. Y subiendo.

«Estamos ante una situación estructural que exige inversiones sostenidas en recursos humanos, infraestructuras y financiación estable», resumió la consejera.

Desgranó las 518 plazas habilitadas e informó de la inminente puesta en marcha de una prueba piloto para atender a 500 mayores no dependientes en sus domicilios. Destacó la incorporación de profesionales sanitarios y vehículos de transporte para renovar una flota que encontraron «obsoleta», como las instalaciones del hospital Febles Campos. En infraestructuras, el Cabildo ha invertido cuatro millones de euros en centros propios, dos en el Febles Campos para mejoras en equipamiento.

Fumero precisó que muchas plazas no eran nuevas, sino fruto de un reajuste, la Adenda VI, dentro del convenio de dependencia pendiente de firmar este año, «un drama», para Franquet.

Águeda Fumero recalcó que «nos centramos en las personas y trabajamos duro», pese a reconocer el importante déficit y pedir «disculpas». Achacó a Franquet «la herencia recibida» y un «diálogo nulo» con los trabajadores.

Franquet definió a Fumero como «la consejera de fiestas y excursiones», criticó la gestión y denunció la «confusión y engaño a la ciudadanía» en torno al número de plazas creadas, con esas 518 pasando de un lado a otro de la bancada y reduciéndose o aumentando según la conveniencia. Su frase final: «Si este desastre es capaz de hacerlo en 822 días, váyase, porque el IASS está peor que nunca y los datos de dependencia son dramáticos».

El apunte. Modificación de crédito: 60 millones de euros más en el presupuesto La séptima modificación de crédito del año amplía el presupuesto insular en 60 millones de euros destinados a Vivienda, Cooperación Municipal, Movilidad o deuda financiera. En ese caso, tal y como explicó el director de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, la partida de 15 millones sale de los 32 que el Plan Económico y Financiero por incumplir la regla de gasto destinaba a saldar con Aquaes, ya que el ente del Estado solo reclama 16 millones. Aarón Afonso vio rechazadas, como en las seis ocasiones anteriores, las 35 enmiendas del PSOE. Hubo discusión sobre el tratamiento terciario de la depuradora del Valle de La Orotava, en Punta Brava, que recibe 842.000 euros más para la recuperación de fangos que permita bombear agua regenerada para riego. Sigue «en pruebas» y el debate fijó su influencia en la reapertura de Playa Jardín. Los Afonso, Aarón y Lope (PP), mostraron su discrepancia ideológica en un tono tan sosegado como firme.