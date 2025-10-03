Consenso en el Cabildo para la recuperación de la piscina municipal de Los Silos

La reapertura de la piscina de Los Silos cuenta con el consenso de todos los grupos del Cabildo de Tenerife. El acuerdo recoge que la institución insular se compromete a "apoyar formalmente la nueva solicitud de concesión del Ayuntamiento de Los Silos ante el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, así como a poner a disposición de la entidad municipal los recursos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para defender esta infraestructura".

El PSOE ha conseguido el apoyo de todos los grupos a la moción que ha impulsado en el pleno insular para una nueva licencia para el Consistorio silense. La moción ha justificado que la reapertura de la instalación costera es de "interés local, comarcal e insular". Los socialistas han puesto en valor "el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento de Los Silos y la defensa constante de su alcaldesa, Carmen Luz Baso, para que esta instalación pueda volver a estar al servicio de los vecinos del municipio".

El Ayuntamiento de Los Silos también ha celebrado sesión plenaria y la piscina municipal ha protagonizado uno de los puntos principales. El pleno del consistorio silense se ha celebrado este miércoles 1 de octubre. El grupo PSOE-USP, actualmente en tareas de gobierno, ha presentado una moción para impulsar la tramitación del expediente de solicitud de nueva concesión para la piscina municipal. Coalición Canaria (CC) propuso una enmienda a la totalidad, ya que no estaban de acuerdo en la parte expositiva.

En cuanto al resultado del voto a la moción, CC y el Partido Popular (PP) se abstuvieron a la propuesta de PSOE-USP. El concejal no adscrito, Antonio Javier de la Rosa González, ha votado a favor sumándose a las cinco votos positivos de los socialistas. Macarena Fuentes, portavoz nacionalista y anterior alcaldesa de Los Silos, mostró su preocupación antes el resultado: "Quiero dejar claro a la ciudadanía que no estoy en contra de la moción, pero sí me abstengo en la parte expositiva", ha dicho.

La piscina municipal de Los Silos lleva cerrada desde hace seis años por no renovarse su concesión ante el Gobierno de España. Los vecinos del municipio del noroeste de Tenerife se manifestaron el pásado sábado 27 de septiembre para conseguir su reapertura.