El Gobierno insular presume de corregir la grave situación de los residuos en Tenerife

"Tenerife lidera la gestión sostenible de los residuos con inversiones récord de hasta 60 millones de euros en infraestructuras, vehículos e innovación, así como avances históricos en la recuperación y la reducción de vertidos en solo dos años». Es el resumen del balance que desglosó la consejera de Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo, Blanca Pérez, sobre la gestión de la basura desde que comenzó el actual mandato en julio de 2023. Las actuaciones y las obras de mejora acometidas han logrado «revertir una situación crítica» que encontraron en aquel momento, según valoró.

Datos

Pérez, a la que acompañó el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, dio el dato de «un aumento del 50% en la recuperación de materiales desde esa fecha de hace dos años, evitando que más de 63.000 toneladas de residuos acaben en el vertedero». Todo ello como parte de «una transformación profunda y positiva», aunque «todavía con mucho camino por recorrer» que recoge «una hoja de ruta a medio y largo plazo». La argumentación responde a la acusación del PSOE de una «parálisis» en la gestión de los residuos por la que solicita la comparecencia de la consejera en el pleno de hoy.

En el pleno

Los socialistas cuestionarán a la nacionalista Blanca Pérez sobre la situación del Complejo Ambiental de Tenerifecon «carencias de seguridad» y con «los peores resultados en recuperación de materiales de los últimos 40 años». Ambas cuestiones las desmiente rotundamente la responsable del área. Por contra, sostiene que «esta planta registra los mejores datos de su historia» con ese 50% más de recuperación de residuos y una previsión hasta final de año que alcanzaría un aumento del 127%. Este avance, fruto de la aceleración de las obras de mejora en la planta, ha evitado el vertido de 63.089 toneladas de residuos, lo que supone un descenso del 34,57%.

Reducción

Además, insistió Pérez en que la conclusión anticipada de los trabajos en la planta de tratamiento y la modernización del Complejo Ambiental son las claves haber pasado de un 2% a un 6% en el rendimiento de tratamiento en tan solo 24 meses. La consejera también resaltó «la reducción drástica de la huella de carbono, revirtiendo una situación de graves incumplimientos heredada del mandato anterior, para posicionar a Tenerife como un referente nacional en sostenibilidad». Aseguró que se han logrado reducir s emisines en 102.217 toneladas de CO2 al año, equivalentes a la retirada de la circulación de 22.500 vehículos o al consumo eléctrico de 60.000 hogares.

Informes

En este sentido recordó que «las instalaciones estaban en un estado lamentable» y que fueron detectadas después de informes y auditorías hasta 47 irregularidades e incumplimientos, la mitad graves o muy graves, del contrato –uno de los mayores de la historia del Cabildo– por parte de la empresa que ejecuta el servicio, la UTE Nivaria, formada por Urbaser y FCC.

Áreas clave

Alejandro Molowny detalló que «el esfuerzo inversor se ha centrado en varias áreas clave, con un presupuesto total para obras e infraestructuras que supera los 55 millones de euros».Este dinero se ha dedicado a la renovación de la flota de vehículos (cada dia entran y salen del CAT entre 90 y 100) , la incorpoación de maquinaria móvil y la mencionada modernización de las plantas de tratamiento mecánico, biestabilizado y de aguas. En este último caso se trata de tratar los lixiviados, restos húmedos, fluidos y líquidos de la basura en los vertederos.

En detalle

Entrando en detalle, en cuanto a la renovación de flota, se han incorporado 57 nuevos vehículos y maquinaria móvil, con una inversión de más de 4,1 millones de euros. En cuanto a la modernización de plantas, destacan los 19,4 millones de euros para la planta de tratamiento mecánico y los 18,3 para la ampliación de la planta de tratamiento biológico, que pasará de tratar 76.000 a 210.000 toneladas anuales.

Inversiones

Con una inversión de más de siete millones de euros en cogeneración y energías alternativas, el Complejo Ambiental de Arico no solo cubrirá su propia demanda energética, sino que inyectará 2,4 MW a la red insular, suficiente para 8.410 viviendas. Molowny recalcó lo realizado en Innovación y Desarrollo (I+D+i), ya que se están ejecutando 10 proyectos de investigación punteros con universidades como la ULL dotados con 10,4 millones de euros.

Concienciación

Asimismo, el Cabildo ha reforzado los programas de educación y concienciación ambiental. En 2024, se batió el récord de visitas al Complejo Ambiental, con más de 4.000 asistentes. Los puntos limpios también alcanzaron cifras históricas con 296.099 usuarios, un 6% más que el año anterior.

Reciclaje

Pérez y Molowny valoraron proyectos como el del sistema de reciclaje del textil, una iniciativa pionera que sitúa a la isla a la vanguardia de la economía circular en el sector de la moda. Uno de los seis proyectos piloto está en San Miguel de Abona. El futuro en la correcta gestión de los residuos pasa por el reciclaje de la materia orgánica en origen. Han pasado de 200 a 2.200 toneladas tratadas al año, poco en relación a las 490.000 que entran en el Complejo, pero «es un avance». Además ya hay autorización del Gobierno de Canarias para ampliar la planta de estabilizado de materia orgánica procedente del contenedor gris, que actualmente es «absolutamente deficitaria».

Recogida selectiva

Blanca Pérez incidió en que este es un asunto que «no depende solo de nosotros, sino de trabajar conjuntamente con los ayuntamientos», a los que el Cabildo ha puesto una tasa cero en la recogida de materia orgánica, para que avancen en la recogida selectiva. Explicó que conforme los ayuntamientos vayan renovando los contratos de recogida de basura estarán obligados a implantar el contenedor marrón-Ahora la mayoría de residuos llega al complejo en masa como un todo en uno.

Materia orgánica

En estos momentos el índice de recuperación de la basura que se arroja a los contenedores grises, los de la fracción resto, es de entre un 35% y un 40%, que una vez bioestabilizado «se puede usar muy poco». Lo contrario del compost surgido de la reutilización de los residuos orgánicos separados en origen que se utiliza ya con éxito en el campo de la Isla.