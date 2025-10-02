Comerciantes del Sur de Tenerife al límite ante la venta ambulante o la prostitución: “La situación da miedo”

El malestar entre comerciantes y hosteleros del Sur de Tenerife ha alcanzado un punto crítico. Denuncian que la proliferación de la venta ambulante en primera línea comercial, la creciente inseguridad y la falta de limpieza están generando una situación insostenible que amenaza la competitividad de las zonas más visitadas de la isla.

Los empresarios subrayan que no se oponen a la venta ambulante como actividad, pero reclaman que se regule y se desarrolle fuera de las áreas donde los negocios cumplen con la normativa, pagan impuestos y generan empleo estable. La situación actual supone una competencia desleal y graves perjuicios económicos para quienes sostienen el tejido productivo local.

El problema, aseguran, va más allá de lo económico. La venta ambulante irregular está vinculada a delitos contra la propiedad intelectual y al trapicheo de drogas en espacios turísticos. Algunos centros comerciales incluso han cerrado baños para frenar el consumo de estas sustancias. En palabras de los propios empresarios, "la situación, en ocasiones, da miedo".

Zona turística del sur de Tenerife, con Playa de Las Américas y Costa Adeje. | | / E.D.

A ello se suma la reaparición de la prostitución, la presencia de grupos organizados que se reparten las calles y un incremento de los robos de carteras, bolsos y móviles. Ante la pasividad policial y la confusión de competencias, muchos empresarios se han visto obligados a contratar seguridad privada para proteger a sus clientes y dar sensación de seguridad.

Desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) se exige a las administraciones públicas actuar con urgencia para devolver seguridad, limpieza y equilibrio comercial a las zonas turísticas. “No podemos permitir que la imagen de nuestro destino, y con ello la economía y el empleo de miles de familias, se vean deteriorados por la pasividad institucional”, advirtieron.

El sector insiste en que la falta de control afecta a la convivencia y a la experiencia de los visitantes, dañando la reputación turística de Tenerife. Reclaman medidas inmediatas antes de que el descontrol y el daño a la imagen del destino sean irreversibles.