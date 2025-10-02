Cae más de un millón de euros en Tenerife gracias a La Primitiva

La suerte volvió a visitar las Islas Canarias en una jornada marcada por la fortuna. El sorteo de La Primitiva, celebrado el jueves 2 de octubre, dejó un importante premio en la isla de Tenerife, concretamente en El Sauzal, donde un afortunado jugador validó un boleto con Categoría Especial, llevándose nada menos que 1.283.412,93 euros.

El billete ganador fue sellado en la zona de Ravelo Alto, convirtiendo a este enclave del norte de la isla en epicentro de la buena fortuna en el Archipiélago.

La combinación afortunada de La Primitiva fue el 18-34-26-39-05-29. El complementario fue a parar al 08 y el reintegro al 9. El Jóker correspondió al 8617497.

La segunda alegría que trajo La Primitiva al archipiélago fue en Telde, donde un boleto con 5 aciertos más el complementario resultó premiado con 52.030,26 euros. Un premio de segunda categoría que, aunque menor que el de El Sauzal, representa un alivio económico importante para el agraciado.

Lotería Nacional

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

La jornada del jueves no se quedó ahí. El sorteo de la Lotería Nacional, también celebrado el 2 de octubre, dejó otro importante premio en Canarias. El número 31709 fue el primer premio, con una dotación de 600.000 euros al número, y fue vendido en dos localidades isleñas:

Las Palmas de Gran Canaria : en la administración situada en el Centro Comercial Las Arenas .

: en la administración situada en el . Granadilla de Abona (Tenerife): en la conocida administración de la gasolinera de la Autopista del Sur.

El primer premio de este sorteo estuvo muy repartido a nivel nacional, incluyendo ciudades como:

Lorca (Murcia)

Torremolinos (Málaga)

Madrid

Ferreries y Capdepera (Baleares)

Aranda de Duero (Burgos)

Casar de Escalona (Toledo)

Alicante

Mérida e Higuera de la Serena (Badajoz)

Dos Hermanas y Almensilla (Sevilla)

Burjassot y Valencia

Valladolid

Bilbao (Vizcaya)

El segundo premio, con el número 60003, fue vendido en:

Cáceres

La Cañada de San Urbano (Almería)

Sevilla

Barberá del Vallés (Barcelona)

El Palmar y Los Belones (Murcia)

Almazora (Castellón)

Moraleda de Zafayona (Granada)

Recas (Toledo)

Bonoloto

Logo de la Bonoloto / La Provincia

Además de La Primitiva, el sorteo de la Bonoloto también repartió fortuna en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, una administración ubicada en la calle Fernando Guanarteme, 129, vendió un boleto premiado con 182.386,75 euros, correspondiente a la segunda categoría (5 aciertos más el complementario).