El Cabildo refuerza el control y la vigilancia en el Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife refuerza la gestión y la conservación del Parque Nacional del Teide con 16 nuevas plazas. Ocho de ellas –el resto son para técnicos forestales o agrónomos– corresponden a agentes medioambientales que se unirán al trabajo diario en la enorme extensión –190 kilómetros cuadrados– del espacio natural protegido con más visitantes de toda Europa, 5,2 millones de personas, el 88% turistas, según la última cifra récord. La primera ecotasa de la historia por acceder al Pico, dada conocer el miércoles y la aprobación inicial el pasado lunes del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) completan la semana del Teide en la actualidad informativa tinerfeña.

Estrategia insular

Estas nuevas incorporaciones se enmarcan dentro de la estrategia insular para tener una mejor distribución del personal y contar con una estructura jerárquica moderna y especializada. Para la presidenta, Rosa Dávila, «damos pasos firmes hacia el mayor cambio y crecimiento de efectivos un parque nacional en España».

Base en La Orotava

Este refuerzo para uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Canarias y de España se concreta en ocho agentes de medioambiente, con base en La Orotava, desde donde coordinarán su labor de vigilancia, control y protección del entorno natural. Constituyen la primera línea de defensa frente a amenazas como incendios forestales, usos indebidos del territorio o conductas contra la biodiversidad.

Papel esencial

Los agentes de medioambiente, reconocidos por su papel esencial en emergencias como el gran incendio forestal de 2023, contarán ahora con un respaldo mayor en cuanto a número y medios. Además, estas nuevas incorporaciones se enmarcan dentro de la estrategia insular que permita afrontar con eficacia los retos de la conservación y el uso sostenible del territorio insular.

Protección y vigilancia

Además, el Cabildo reafirma a través de este nuevo paso su compromiso con la protección del Teide y con el fortalecimiento de un cuerpo profesional cuya labor diaria resulta clave para preservar uno de los mayores tesoros naturales de Canarias. Entre las funciones a desarrollar estarán las propias de la vigilancia y el seguimiento ambiental, así como la prevención y extinción de posibles incendios.

Insuficiente

Pese a este refuerzo de efectivos , Tenerife necesitaría otros 40 para alcanzar la ratio de 12,6 por 100.000 habitantes, según los cálculos de la Asociación de Agentes Forestales. Ahora llega a la mitad, 6,3 efectivos, con 60 plazas ocupadas de las 82 creadas. En cuanto al Parque Nacional de Teide, las mismas fuentes aclaran que «es imposible prestar todos los servicios en pareja y, mucho menos, cubrir bajas o vacaciones los 365 días del año». Estiman que «harían falta al menos 16 más, simplemente para cubrir turnos y garantizar la prestación de servicios de urgencia».

Carencias estructurales

Con casi 190 kilómetros cuadrados de superficie y más de cinco millones de visitantes (el que más recibe en Europa), «aún con esa propuesta sería muy difícil llegar a todo, pero menos con la actual dotación de medios humanos y materiales». El objetivo de esta nueva convocatoria es, precisamente, paliar las carencias estructurales.

Lista de reserva

Se buscan vigilantes para el Teide. La convocatoria de una lista de reserva de plazas se publicitaba este verano con la frase ¿Quieres ser agente de Medio Ambiente? Así pretendía el Cabildo de Tenerife animar a los aspirantes a la convocatoria de una oposición para acceder a nuevos puestos de trabajo destinados a «cubrir necesidades urgentes e inaplazables de carácter temporal». Ahora desempeñarán sus tareas en el Parque Nacional, donde solo cinco efectivos se ocupan de la seguridad diaria en su enorme extensión.

Valoraciones

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, valora «la presencia de los agentes en nuestro parque nacional con el cambio en la forma de hacer las cosas para respetar un espacio único. Su presencia llega a donde faltaba más vigilancia». La presidenta insular, Rosa Dávila, destaca los pasos «para mejorar la conservación de este patrimonio natural único y garantizar que esté protegido para las generaciones futuras». Considera, además, que este refuerzo se produce en un momento clave, a la espera de culminar la transferencia de competencias plenas.

Transferencia

En efecto, el Cabildo de Tenerife sigue esperando al anunciado, incumplido y retrasado decreto (previsto para enero de este año) de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que debe transferir por completo –en lugar de delegar, como hasta ahora, desde el 11 de junio de 2015– las competencias en el Parque Nacional del Teide. Un trámite clave para que la institución insular pueda desplegar efectivos y mejorar así la seguridad en el espacio natural protegido más importante de Canarias.