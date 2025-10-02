La Audiencia Provincial reanuda el juicio contra el dueño de La Chasnera por blanqueo de capitales

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reanudará el próximo lunes el juicio contra el empresario tinerfeño José Miguel González, dueño de ocho estaciones de servicios, entre ellas, la famosa gasolinera La Chasnera que ha repartido millones de euros en premios de la Lotería de Navidad. La Fiscalía solicita que se le imponga a este empresario una pena de ocho años de prisión como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y frustración a la ejecución, así como abonar una indemnización que supera los 1,7 millones de euros. El procedimiento judicial se suspendió el pasado mes de enero por la incomparecencia del otro investigado, el empresario sevillano Bienvenido Valenzuela, contra el que se emitió una orden de busca y captura.

El testimonio del empresario andaluz declarado en rebeldía se considera muy importante para determinar si hubo un acuerdo o complot entre ambos en la adquisición de una gasolinera, unas fincas en Arafo, así como una empresa de extracción de aguas, que les habrían vendido tres hermanos que se encontraban en una difícil situación económica por las deudas que lastraban esas sociedades mercantiles.

El empresario sevillano ya fue acusado y condenado en 2019 en un primer procedimiento por estos hechos a una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito de estafa agravada y debe abonar una indemnización de casi 300.000 euros al aprovecharse de la desesperada situación de los hermanos que le enajenaron sus sociedades. Valenzuela debía atender a las obligaciones de deuda de las sociedades, pero no lo hizo. En esa operación de compra-venta, el empresario sevillano compró dos fincas con dos construcciones asentadas en una estación de servicio. La mercantil, además, contaba con una vivienda familiar como patrimonio en la que residían los hermanos y sus respectivas esposas. Con esta operación, se suscribía la liberación de los vendedores de cualquier deuda, que sería asumida por el sevillano. En concreto, el acuerdo fijaba las cargas adeudadas en los 800.000 euros, cantidad que debía ser satisfecha en el plazo de 18 meses, ya fuera mediante pagos aplazados o bien con un abono único.

Transacciones

Esta transacción fue valorada en 235.000 euros con una hipoteca que debía cancelarse en tres meses. Estas operaciones se documentaron en escritura pública ante notario, pero el comprador nunca satisfizo sus obligaciones para saldar las deudas que gravaban las propiedades.

El empresario sevillano adquirió la estación de servicio y las fincas el 4 de julio del 2014 y dos semanas después, el 18 de julio, se las vendió a José Miguel González. El 31 de julio compró una empresa de extracción de aguas y la comunidad de aguas a los mismos tres hermanos y el 2 de octubre también se las vendió al propietario de La Chasnera. La empresa dedicada al alumbramiento de aguas subterráneas y las participaciones en la comunidad de regantes fue vendida por un precio alzado de 1,8 millones de euros, en una operación que se llevó a cabo en un solo día en una notaría.

Sin embargo, el empresario sevillano Bienvenido Valenzuela no pagó todo el dinero acordado con los hermanos que le vendieron las propiedades y transmitió esas sociedades a José Miguel González.

Según la acusación particular y la Fiscalía, José Miguel González era conocedor de la situación económica de los dueños originales de las citadas propiedades y utilizó al empresario sevillano para adquirirlas, pero la defensa niega que existiera tal acuerdo.

La Fiscalía sostiene que los dos acusados despatrimonializaron la entidad mercantil en la que estaba asociada la estación de servicio y las fincas, desviando sus activos a otra sociedad con el objetivo de eludir el pago de sus acreedores, y en perjuicio de los vendedores. Los hermanos que vendieron sus sociedades tuvieron que hacer frente a una ejecución hipotecaria por 298.684 euros.