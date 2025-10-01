Subir al Teide tendrá un coste en 2026: tarifas, exenciones y nueva ecotasa en el Parque Nacional

El Cabildo de Tenerife, presidido por Rosa Dávila, ha confirmado un cambio sin precedentes en la forma de visitar el Parque Nacional del Teide, una de las joyas naturales más visitadas de España y Patrimonio de la Humanidad. A partir del 1 de enero de 2026, quienes deseen subir al pico del Teide deberán abonar una ecotasa, con el objetivo de ordenar el acceso y garantizar la conservación del volcán.

La medida establece que los residentes en Tenerife y los menores de 14 años podrán acceder de manera gratuita, mientras que los residentes canarios pagarán entre 3 y 6 euros. Para los turistas y visitantes no residentes, el precio oscilará entre 10 y 25 euros, dependiendo del sendero elegido, el horario de visita y si se accede con guía autorizado. En el caso del ascenso completo al cráter o si se utiliza el teleférico del Teide, la tarifa máxima para no residentes será de 25 euros.

Sendero Telesforo Bravo / Airam Vera

Reservas online y control de acceso al Teide

Una de las grandes novedades será la creación de una plataforma online de reservas, que estará disponible desde noviembre de 2025. A través de ella, los visitantes deberán reservar su acceso con antelación, ya que se aplicará un sistema de cupo limitado a 100 personas por franja horaria, repartidas en tres turnos diarios. Además, se reservarán plazas específicas para residentes y montañeros, con el fin de garantizar que la población local pueda seguir disfrutando de este espacio único.

Los senderos regulados serán dos: el de Montaña Blanca – La Rambleta y el de Telesforo Bravo – Pico del Teide, que permiten alcanzar la cima del volcán. Con este control, el Cabildo busca no solo proteger el frágil ecosistema del Teide, sino también mejorar la seguridad de los visitantes y fomentar un modelo de turismo más sostenible y responsable.

Una respuesta al turismo masivo en el Teide

Durante la rueda de prensa, Dávila subrayó que la decisión responde a un crecimiento “insostenible” en el número de visitantes tras la pandemia. El Parque Nacional del Teide ha pasado de recibir 3,5 millones de personas al año a más de 5 millones, de los cuales el 88 % son turistas y apenas el 11 % población local. Esta presión turística está generando un impacto ambiental considerable que ahora se intenta frenar mediante esta ecotasa y una mejor gestión de los accesos.

La presidenta del Cabildo insistió en que esta medida “no tiene vuelta atrás” y que marcará un antes y un después en la forma de visitar el Teide: “Es un paso imprescindible para preservar la naturaleza, reforzar la seguridad y enriquecer la experiencia del visitante. No existen precedentes en otros espacios naturales de Canarias”.

Refuerzo del personal y nuevas normas de conservación

La puesta en marcha del PRUG también traerá consigo la incorporación de 16 nuevos trabajadores públicos en el Parque Nacional, entre ellos 8 agentes de medio ambiente y 8 técnicos especializados como ingenieros de montes y agrícolas. Estos agentes tendrán capacidad sancionadora y podrán denunciar infracciones ante la Fiscalía de Medio Ambiente, reforzando así el control sobre el uso del espacio protegido.

Junto a las tarifas de acceso, el nuevo plan contempla también restricciones para pruebas deportivas y rodajes audiovisuales, con el fin de reducir su impacto en el ecosistema. Se estudia además la posibilidad de ordenar la entrada al parque mediante guaguas lanzadera, aunque no se limitará de manera absoluta el uso del vehículo privado para los residentes de Tenerife.

El futuro del Teide: turismo sostenible y experiencia mejorada

Con estas medidas, el Cabildo de Tenerife apuesta por transformar la visita al Teide en una experiencia más controlada, segura y respetuosa con el medio ambiente. El turismo de masas dejará paso a un modelo en el que la sostenibilidad y la preservación del patrimonio natural serán las prioridades, sin renunciar a la accesibilidad de la población local.

El Teide no solo es el pico más alto de España, sino también uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias y de todo el mundo. Su conservación es clave para el futuro del turismo en la isla, y esta nueva ecotasa del Teide será, sin duda, un paso decisivo para lograrlo.