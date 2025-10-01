Subir al Teide costará entre tres y 25 euros a los no residentes en la Isla

Subir al Pico del Teide tendrá un coste a partir del 1 de enero de 2026. La medida se aplica por primera vez en los espacios naturales protegidos de Tenerife con una horquilla que, según acuerdo del Consejo de Gobierno insular, va de los tres a los 25 euros según el lugar de residencia, ya que los tinerfeños está exentos de pago, el tramo horario en que se efectúe la subida u otros factores como el hecho de contar con un guía profesional. La presidenta insular, Rosa Dávila, da a conocer los detalles que incluyen la ratificación de la medida ya en vigor de un máximo de 300 personas cada día en ese entorno frágil del Parque Nacional o la presencia de informadores e intérpretes insulares en los tramos con mayor afluencia. En este caso serán cuatro profesionales que se añaden a los que ya están encargados de la vigilancia y el control que trabajarán entre las 9:00 y las 17:00 horas.

Primera ecotasa

La primera ecotasa para el Parque Nacional de Tenerife se cobrará por acceder al sendero nº 10, Telesforo Bravo, y a los itinerarios que conducen al estratovolcán Teide-Pico Viejo, así como al nº7 de Montaña Blanca-La Rambleta que utilizan el 95% de los que sube a la cumbre. En ambos casos siempre se efectuará el cobro por la prestación de un servicio de información e interpretación sobre la vía que ayude a comprender el entorno natural.

Símbolo y patrimonio

Para la presidenta Rosa Dávila, “el Teide no solo es un símbolo de nuestra identidad, sino también un patrimonio natural que debemos cuidar con responsabilidad". Subraya que "con estas medidas buscamos un equilibrio entre el disfrute de los visitantes y la conservación de un ecosistema frágil y único". Añade, además, que"supone una decisión valiente y que marca la primera directriz de otras tantas que protegerán nuestro Parque Nacional propiedad de todos los tinerfeños. Debemos evitar su degradación y cualquier herramienta que ayude a conservarlo, será estudiada”.

Desglose de precios

El desglose de precios por el acceso a este servicio dependerá de la residencia del visitante, los días en los que se efectúe la visita o la edad y el acompañamiento elegido. Para el Telesforo Bravo, los residentes en Tenerife y menores de catorce años no pagarán, mientras que el resto de canarios aportarán una cantidad simbólica de cuatro euros si están acompañados de un guía o seis si no es asi. Los no residentes abonarán 15 euros por su visita sin guía mientras que si deciden ir acompañados el coste será de 10 euros más. El aforo máximo es de cncuenta personas por cada uno de los cuatro tramos de dos horas cada uno entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, subdivididos en cuatro intervalos de dos horas cada uno con franjas específicas reservadas para el amanecer (06:00–09:00 horas) y el atardecer (18:00–22:00) con cincuenta plazas para cada momento. Además, hasta un 80% de los permisos de madrugada se reservarán para los usuarios que pernocten en el Refugio de Altavista, de próxima apertura.

Montaña Blanca

Por su parte, en Montaña Blanca-La Rambleta, los residentes de Tenerife tampoco pagarán, mentras el resto de canarios abonarán 3 euros si su visita es en días laborales y 5 los sábados, domingos y festivos. Para los no residentes, en los días laborales los servicios en este sendero tendrán un coste de 6 euros, mientras fines de semana y festivos, serán 10 euros.

Consenso

Este conjunto de medidas ha sido consensuado por el Patronato del Parque Nacional del Teide, en coordinación con la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, y están destinadas a garantizar la conservación de este espacio natural de valor incalculable y a reforzar la seguridad de los visitantes. Todas las disposiciones se enmarcan en el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) aprobado inicialmente por el patronato del Parque Nacional el pasado lunes. El siguiente paso en la tramitación es la reunión de todos los parques del estado el próximo día 24 en Madrid.

Tenerife ON

El aforo del sendero nº 10, que completa la ascensión queda limitado a 300 personas diarias y los permisos tan solo se podrán realizar a través de la plataforma Tenerife ON. Entre las normas para quienes pongan un pie en la cima del Teide, se deberá llevar el permiso impreso o digital junto con documento oficial de identidad, es imprescindible vestir con pantalón largo, ropa de abrigo, calzado adecuado de montaña además de portar consigo protección solar, alimentos energéticos y agua. Los usuarios deberán llevar también un teléfono móvil con batería cargada, manta térmica, linterna o frontal, guantes y gorro. El incumplimiento de estas normas puede acarrear multas de hasta 600 euros.

Un mes de antelación

La aplicación de la nueva medida estará activa a partir del 1 de diciembre porque las plazas se ofertan como reserva el mes anterior a la subida para que entre en vigor el 1 de enero del año que viene. Los interesados ya tendrán que pagar a partir de entonces. Estos dos próximos meses, el acceso al PIco seguirá siendo gratuito.

Visitantes en el Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez

Mayoría de extranjeros

Rosa Dávila valora que "el 88% de los visitantes del Parque Nacional del Teide son turistas", frente a solo el 11% de locales y en cuanto se apruebe el plan de movilidad pendiente, que corresponde al Cabildo, reitera que "solo se podrá acceder en guaguas lanzadera en las horas punta", si bien se permitirá el libre tránsito en vehículo privado con reserva del aparcamiento". Todo ello ante la "insotenibilidad" de mantener los 5,2 millones de visitantes anuales de ahora, cuando en 2020, antes de la pandemia, eran algo más de tres millones.

El nuevo PRUG

En la rueda de prensa porterior al Consejo, tanto Rosa Dávila como el vicepresidnte del Cabildo, Lope Afonso, ahondaron en el nuevo Plan de Uso y Gestión del Parque Nacional en el sentido de que acota los rodajes y fija excepciones para pruebas deportivas como la Blue Trail y las vueltas ciclistas a la Isla o a España si es que se hace realidad que retorne a Tenerife el próximo año. Todo ello a la espera de que el ansiado decreto que determine las competencias transferidas y no sol delegadas se haga realidad antes de fin de año. Todo queda ahora regulado con una autorización previa que recoge limitaciones, zonas y duración, entre otras cosas, con prohibición de drones incluida.

Excepciones

Afonso, también consejero de Turismo, valora el régimen de autorización como "muy exigente" lo cual garantiza que el impacto medioambiental "se neutraliza". Admite como "excepcionalidades" las competiciones ciclistas, la Tenerife Blue Trail y el 'Desafío Teide 360º'. Rosa Dávila aclara que el plan "es el mismo" que el de la pasada legislatura, que ya contó con un proceso de participación ciudadana, con la salvedad de que ahora se han incorporado las alegaciones que quedaron en una "gaveta" caso de las de apicultores, senderistas, guías de montaña y los sectores deportivo y audiovisual.

De "blindado" a "abierto"

La presidenta asegura que en la pasada legislatura se optaba por un parque "blindado" para los investigadores, un planteamiento que no era "válido" para el actual grupo de gobierno de ahí que se opte ahora por una "excepción" para ordenar las visitas de los turistas y "atender las demandas de los tinerfeños que tienen que sentir como algo propio el parque".

Atracción mundial

El Parque Nacional del Teide es el enclave natural más visitado de Canarias y uno de los más emblemáticos de España, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Con el dato reciente que supone el récord de más de cinco millones de visitantes al año (5,2), su gestión exige un equilibrio entre la preservación de la biodiversidad, la seguridad en un entorno de alta montaña y la experiencia turística de calidad.