Sigue en directo la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife

El 11 de octubre, la Morenita iniciará la peregrinación a la capital acompañada por miles de fieles

Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria peregrinará el próximo sábado, 11 de octubre, a Santa Cruz de Tenerife acompañada por miles de fieles. Durante su trayecto, pasará por diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre, día en el que retomará su camino hacia la Basílica.

Sigue en directo todos los actos que se celebrarán en torno a esta visita a la capital.

