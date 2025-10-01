En Directo
Sigue en directo la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife
El 11 de octubre, la Morenita iniciará la peregrinación a la capital acompañada por miles de fieles
La Virgen de Candelaria peregrinará el próximo sábado, 11 de octubre, a Santa Cruz de Tenerife acompañada por miles de fieles. Durante su trayecto, pasará por diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre, día en el que retomará su camino hacia la Basílica.
Sigue en directo todos los actos que se celebrarán en torno a esta visita a la capital.
Leticia Dorta Lemus
La peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife movilizará a 1.300 efectivos de seguridad
La imagen de la patrona de Canarias recorrerá el 11 de octubre el camino hasta Santa Cruz y regresará a su basílica el 25, acompañada de un amplio dispositivo de seguridad y emergencias.
El Día
Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife: conoce todo el programa de actos
La Morenita peregrinará a la capital el 11 de octubre, donde permanecerá hasta el día 25.
Humberto Gonar
La Virgen de Candelaria realizará en octubre una visita privada a la prisión Tenerife II
La peregrinación se enmarca dentro del traslado de la Patrona General de Canarias a Santa Cruz de Tenerife, donde permanecerá entre el 11 y el 24 de octubre.
