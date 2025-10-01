Sigue en directo la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria peregrinará el próximo sábado, 11 de octubre, a Santa Cruz de Tenerife acompañada por miles de fieles. Durante su trayecto, pasará por diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre, día en el que retomará su camino hacia la Basílica.

