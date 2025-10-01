Este es el recorrido que hará la Virgen de Candelaria en su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife

Apenas queda nada para que la Virgen de Candelaria inicie su peregrinación hacia Santa Cruz de Tenerife. La también Patrona de Canarias saldrá de la Basílica de la Villa Mariana a primera hora de la mañana del próximo sábado 11 de octubre, tras la Eucaristía de Peregrinos en la Basílica de Candelaria.

Está previsto que desde Candelaria a Santa Cruz, sean miles los fieles que acompañen a La Morenita durante esta peregrinación y de hecho ya se ha preparado un amplio dispositivo que vele por la seguridad de los tinerfeños.

Así, en torno a 1.300 efectivos de seguridad participan en el recorrido y traslado de la patrona de Canarias hasta Santa Cruz, tanto el próximo sábado 11 como en el regreso de la imagen a la Basílica desde la noche del 24 de octubre.

Recorrido y paradas

El trayecto tanto de ida como de vuelta será prácticamente idéntico, salvo en lo que se refiere a las paradas previstas en la propia capital con actos específicos de reunión con los fieles. De esta manera, atendiendo al recorrido hacia Santa Cruz, las paradas serán las siguientes:

Barranco Hondo

En este punto se realizará la despedida del municipio de Candelaria.

Radazul Alto-El Chorrillo

Punto de encuentro para la acogida en el municipio de El Rosario.

El Humilladero

Momento para la acogida en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Taco

Acogida del municipio de La Laguna.

Una de las paradas obligatorias para la celebración con los enfermos.

García Escámez

Acogida del Arciprestazgo de Ofra.

Los Gladiolos

En esta parada se realizará un acto de encuentros con los migrantes y comenzará la procesión por las calles de la ciudad.

Una vez concluido todo el recorrido, se procederá a la celebración de la Palabra, presidida por el obispo Eloy A. Santiago y la acogida por parte de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Tras ello, en torno a las 22:00 horas, tendrá lugar la recepción en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción con la oración final.