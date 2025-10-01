Este es el recorrido que hará la Virgen de Candelaria en su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife
El 11 de octubre será el día grande, cuando se espera que miles de personas acompañen a La Morenita a la capital
Apenas queda nada para que la Virgen de Candelaria inicie su peregrinación hacia Santa Cruz de Tenerife. La también Patrona de Canarias saldrá de la Basílica de la Villa Mariana a primera hora de la mañana del próximo sábado 11 de octubre, tras la Eucaristía de Peregrinos en la Basílica de Candelaria.
Está previsto que desde Candelaria a Santa Cruz, sean miles los fieles que acompañen a La Morenita durante esta peregrinación y de hecho ya se ha preparado un amplio dispositivo que vele por la seguridad de los tinerfeños.
Así, en torno a 1.300 efectivos de seguridad participan en el recorrido y traslado de la patrona de Canarias hasta Santa Cruz, tanto el próximo sábado 11 como en el regreso de la imagen a la Basílica desde la noche del 24 de octubre.
Programa de actos de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de TenerifePrograma de actos de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife
Recorrido y paradas
El trayecto tanto de ida como de vuelta será prácticamente idéntico, salvo en lo que se refiere a las paradas previstas en la propia capital con actos específicos de reunión con los fieles. De esta manera, atendiendo al recorrido hacia Santa Cruz, las paradas serán las siguientes:
- Barranco Hondo
En este punto se realizará la despedida del municipio de Candelaria.
- Radazul Alto-El Chorrillo
Punto de encuentro para la acogida en el municipio de El Rosario.
- El Humilladero
Momento para la acogida en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
- Taco
Acogida del municipio de La Laguna.
Una de las paradas obligatorias para la celebración con los enfermos.
- García Escámez
Acogida del Arciprestazgo de Ofra.
- Los Gladiolos
En esta parada se realizará un acto de encuentros con los migrantes y comenzará la procesión por las calles de la ciudad.
Una vez concluido todo el recorrido, se procederá a la celebración de la Palabra, presidida por el obispo Eloy A. Santiago y la acogida por parte de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Tras ello, en torno a las 22:00 horas, tendrá lugar la recepción en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción con la oración final.
- La mochila que todos deben tener en Tenerife
- Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica
- El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)
- Una nueva aerolínea deja de operar en Tenerife y cancela todos sus vuelos
- Los vecinos del barrio de La Rambla volverán a manifestarse por un acceso seguro desde la TF-5
- Niega a su exnovio e hijos entrar en casa tras decaer una denuncia por maltrato en Tenerife
- El Cabildo recibe luz verde para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
- El Gobierno de Canarias propone que solo se pueda visitar el Teide en guagua entre las 9:00 y las 13:30 horas